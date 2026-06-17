Badia adjudica dos dels tres lots per la retirada de l'amiant

Després de mesos d'entrebancs administratius, la Junta de Govern Local de Badia ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació per uns dos milions d'euros de dos dels tres lots del procés de retirada de l'amiant, que afectarà inicialment 102 blocs de pisos del municipi. Ara, l'Ajuntament té 15 dies per formalitzar el contracte i, a partir d'aquí, les empreses tindran un termini màxim de 30 dies naturals per completar tota la documentació requerida. Des de l'executiu confien que no hi haurà cap més fre al procés, que ha de permetre començar els treballs sobre el terreny aquest any. "Demostra com la implicació col·lectiva de la ciutadania, l’esforç de l’Ajuntament i la col·laboració de les institucions supramunicipals han aconseguit fer realitat un projecte que semblava impossible”, celebra l’alcalde badienc, Josep Martínez Valencia.
El febrer passat, la Mesa de Contractació de l'Ajuntament ja va fer la tria de dues empreses per al procés. Així, va proposar l'adjudicació de la primera fase de retirada de l'amiant a les UTE Vilà Vilà – Urbà Complet (lots 1 i 2, aquest últim, ara en l'aire) i AGD – Magma (lot 3), les opcions amb la millor puntuació. Els lots 1 i 2 consisteixen en la retirada de galeries i tubs amb amiant. Pel que fa al veïnat de les comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres és que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no registraran cap afectació. El lot 3 correspon a la retirada de tubs d'amiant, que s'ha d'efectuar mitjançant treballs verticals. L'Ajuntament preveia iniciar la neteja dels 127 edificis el primer trimestre, però diferents traves durant el procés de contractació amb les empreses licitadores han provocat retards. La situació havia despertat el nerviosisme de la ciutadania, desgastada per uns procediments feixucs. En aquest sentit, la Comissió de l'Amiant ja va mostrar el seu neguit per un "laberint administratiu incomprensible", que havia alentit les fases. En els últims dies, l'entitat havia tornat a alçar la veu, assenyalant els problemes amb el segon lot.
Què passa amb el lot 2?
Des del consistori apunten que un cop requerida la documentació justificativa a les empreses amb les millors ofertes que optaven a la licitació del lot 2 –per a la retirada en 25 blocs restants–, la Mesa de Contractació va verificar que la documentació aportada per una empresa licitadora i que va servir per valorar la seva oferta no permetia acreditar allò que es valorava als criteris d'adjudicació, impossibilitant la puntuació. Per això, la Junta de Govern Local va aprovar a la darrera sessió la retroacció de les actuacions al moment de la valoració de les ofertes. Queda pendent que l'òrgan col·legiat aprovi la nova valoració de les ofertes presentades per fer l’adjudicació definitiva. Des de l'executiu preveuen que aquesta nova adjudicació estigui enllestida en poques setmanes. La Comissió lamenta que tot plegat ha fet tornar aquest punt a la pantalla inicial, malgrat que la mesa havia advertit que un defecte de forma podia eliminar de la cursa qualsevol empresa. "Resulta legítim preguntar-se per què un procediment que inicialment apuntava a possibles conseqüències per la manca d'acreditació dels mèrits valorats ha acabat derivant en la revisió completa de la puntuació. Cal explicar quins criteris tècnics i jurídics han justificat aquest canvi de plantejament i si existeixen responsabilitats que hagin de ser assumides", assenyala l'entitat.
L’import dels lots estarà íntegrament subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya, com a part de la subvenció de 4,4 milions d'euros que la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament per a la retirada de l'amiant de tots els blocs –127–. “Som la primera ciutat d’Europa que hem adjudicat la retirada de l’amiant del seu parc d’habitatges i hem de sentir l’orgull d’haver aconseguit aquesta fita històrica gràcies a la implicació i l’esforç de totes les persones que han perseverat i no han defallit enfront de les dificultats", tanca el batlle. L’aprovació de l’adjudicació de Badia coincideix amb l’aprovació, per part del Parlament, de la llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.