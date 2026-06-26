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Detingut pel robatori d'aires condicionats en plena onada de calor

Badia del Vallès

L'arrest s'ha realitzat gràcies a la col·laboració ciutadana i a les imatges captades per les càmeres de seguretat

  • La temperatura recomanada per a l’aire condicionat és entre 24 i 26 °C -
Publicat el 26 de juny de 2026 a les 16:46

Els lladres tenen objectius insospitats quan perpetren els seus assalts. Poques vegades, però, l'objectiu de desig són els aires condicionats, per molt que estiguem en plena onada de calor i l'objecte sigui preuat. La Policia Local de Badia del Vallès ha detingut aquest divendres un veí del municipi per la seva presumpta relació amb diverses sostraccions de motors d'aires condicionats que s'havien produït en les darreres setmanes a diferents indrets de la localitat. El cos policial ha traspassat l'atestat i el detingut a Mossos d'Esquadra perquè continuïn les diligències corresponents. La detenció s'ha realitzat gràcies a la col·laboració ciutadana i a les imatges captades per les càmeres de seguretat, que han permès identificar i relacionar el presumpte autor amb els fets.

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