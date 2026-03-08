FOTOS | La manifestació del 8M a Sabadell: "Les feministes hi som"

La manifestació del 8M (Dia Internacional de les Dones), aquest diumenge 8 de març a Sabadell, ha servit per reivindicar els drets de les dones amb la mirada posada, també, en l'auge de l'extrema dreta, les guerres i problemàtiques com l'accés a l'habitatge. "Les feministes hi som", reivindiquen.
El col·lectiu feminista Justa Revolta i el Moviment Popular de Sabadell (MPS) han orgnanitzat la manifestació, que ha començat a les 12 h a la plaça d'Espanya. Les manifestants han baixat per l'avinguda de Josep Tarradellas, han continuat per l'Eix Macià i han girat a la ronda de Zamenhof per seguir fins a la plaça de les Dones del Tèxtil on, com a l'inici, han llegit el manifest de la jornada. Durant el recorregut s'han escoltat proclames com "visca, visca, visca, la lluita feminista"; "ni un pas enrere, contra el patriarcat, acció directa" o "em cuiden les amigues i no la policia". La protesta ha servit per reivindicar el territori, l'educació i la sanitat públiques, així com els drets laborals, i també ha assenyalat les guerres, ha reclamat la llibertat de Palestina i acusat Europa de ser còmplice d'Israel, a qui reclamen boicotejar.