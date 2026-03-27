Objectiu: recuperar l'edifici de l'antic mercat

El ple de març de l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat una proposta per iniciar la reversió a favor del consistori de les parades de l’antic mercat del passeig de Rocamora, 25, en desús des de fa anys, mitjançant un acord amb les persones titulars actuals. La proposta municipal planteja que aquest moviment es faci de mutu acord amb les persones titulars registrals, evitant futurs litigis judicials, i que després s’elevi a escriptura pública. El document preveu que les parades reverteixin a favor de l’Ajuntament lliures de càrregues i d’ocupants, per tal de regularitzar una situació enquistada des de fa més d’una dècada i obrir la porta a futurs usos de l’espai. Pel que fa a l’aspecte econòmic, l’expedient incorpora una valoració urbanística de la finca d’1.026.052,40 euros i fixa un pagament global d’un milió a les persones titulars abans del 30 de setembre del 2026. El text també estableix garanties per a les dues parts: si l’Ajuntament no compleix el pagament en el termini previst, el deute meritarà interessos i la transmissió podrà quedar resolta.
En aquest sentit, l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, va expressar durant la sessió que el pagament d’aquesta xifra està condicionat a l’existència prèvia de crèdit adequat i suficient, ja que actualment no existeix una consignació pressupostària destinada a aquesta operació, atès que l’acord amb els paradistes s’ha formalitzat després de l’aprovació dels comptes del consistori. Aquest fet va propiciar una discrepància expressada per l’òrgan interventor de l’Ajuntament, que va ser reparada, després d’una votació dels grups municipals, en un ple extraordinari i urgent celebrat abans de la sessió ordinària. El batlle va argumentar que la suspensió del pagament fins a aconseguir el crèdit necessari abans de la data de venciment prevista en el conveni respecta el principi de legalitat pressupostària i no vulnera la normativa. Egea va expressar el seu convenciment que la partida necessària es podrà aconseguir abans del setembre i va afegir que l’Ajuntament “no està comprometent despesa sense cobertura, sinó aprovant un acord amb eficàcia suspesa que es desplegarà quan s’hagi tramitat la corresponent modificació pressupostària i es torni a fiscalitzar”.
Cronologia d'un equipament en desús
L’any 1971, l’Ajuntament va acordar atorgar la construcció i l’explotació del mercat municipal a una empresa amb la condició que s’encarregués d’adjudicar les parades i que, una dècada després, la propietat tornés a ser municipal. La situació es va complicar jurídicament quan llavors l’Ajuntament no va registrar públicament aquest equipament i es va detectar que l’empresa concessionària havia venut les parades als paradistes quan no estava legitimada per fer-ho. L’any 1989, aquesta problemàtica es va regularitzar amb l’escriptura pública del mercat, en què es feia constar la divisió horitzontal i la ratificació de les operacions de venda entre els paradistes i l’empresa concessionària, amb dues condicions resolutòries a favor de l’Ajuntament: mantenir l’ús de mercat i conservar l’espai en condicions adequades.
Segons l’expedient, el mercat està tancat des del 2010 i les persones propietàries no hi han dut a terme, com a mínim des d’aleshores, les actuacions de manteniment necessàries ni hi han mantingut l’activitat comercial. Aquest incompliment és el que fonamenta que el consistori impulsi ara l’acció resolutòria i recuperi el ple domini de les parades.