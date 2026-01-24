ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Despreniment a l’R4 entre les estacions de Cerdanyola i Sabadell Sud sense ferits

L’esllavissada s’ha produït abans de la suspensió del servei

Publicat el 24 de gener de 2026 a les 20:35

Mentre el Govern demanava a Adif i Renfe que suspengués el servei de Rodalies i Regionals perquè no es podia garantir la mobilitat segura dels viatgers i els treballadors s’ha produït un despreniment a l’R4 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud. No s’han produït ferits.

Poc després s’ha produït la suspensió total del servei. Divendres es va produir també una esllavissada que va tallar la circulació de l’R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes, també sense ferits, i dimarts a la nit va caure un mur de contenció a l’R4 a Gelida, provocant un accident de tren amb un mort i 37 persones ferides.

