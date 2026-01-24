ARA A PORTADA
El repte d'un riu Ripoll de 40 quilòmetres i obert a la ciutadania: "El seu rol és vital" Marc Béjar Permanyer
El CE Sabadell es queda a zero davant de l'Alcorcón, però manté la distància al capdavant de la taula Marc Segarra Rodríguez
Alícia Romero: “Més finançament per a la Generalitat serà més finançament per als ajuntaments” Albert Acín Serra | Laura Massallé
Despreniment a l’R4 entre les estacions de Cerdanyola i Sabadell Sud sense ferits
L’esllavissada s’ha produït abans de la suspensió del servei