Alerta per fort vent aquest dilluns a Sabadell i el Vallès

Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del pla Ventcat per la forta ventada que aquest dilluns pot afectar el litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, amb ratxes de fins a 80 km/h. La situació afecta Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental. El Servei Meteorològic (SMC) ha informat en les últimes hores que el vent es reforçarà a una quinzena de comarques, especialment a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, durant la jornada. \r\n\r\nProtecció Civil demana molta prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat a les zones afectades pel vent. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 1.100 avisos pel temporal de vent associat a la borrasca Oriana, amb ratxes que han superat els 150 km/h a l'Ebre i Alt Empordà. A la ciutat, de moment, han fregat els 40 km/h durant la matinada. En els pròxims dies, s'espera que les ventades desapareguin i el sol guanyi protagonisme, amb alguns núvols que en principi no han de descarregar aquesta setmana.\r\n\r\n \r\n