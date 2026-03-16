Castellar del Vallès

Topen un turisme i una furgoneta al revolt de la B-124 entre Sabadell i Castellar

El tram presenta un asfalt molt malmès que ja ha provocat algunes veus d'alerta

  • L'estat de l'asfalt a la B-124 entre Castellar i Sabadell -
Publicat el 16 de març de 2026 a les 16:25

La carretera B-124 ha viscut aquest dilluns al matí un accident de trànsit en el tram que connecta Sabadell i Castellar. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, un turisme i una furgoneta han topat minuts després de les deu. El sinistre ha deixat un ferit lleu, segons les mateixes veus. La circulació de vehicles ha quedat momentàniament afectada pel succés. Cap al migdia ja s'havia recuperat la normalitat.

L'accident ha tingut lloc en un dels punts on hi ha evidents desperfectes en l'asfalt. De fet, l'estat de la carretera ha despertat les veus que alerten del perill que suposa circular per la zona, amb sots i esvorancs que compliquen l'estabilitat dels vehicles. La preocupació ja s'ha traslladat al terreny polític. Junts per Castellar va presentar una moció per arreglar la via. Mentrestant, des de l'Ajuntament i el Departament de Territori confirmen que estan en contacte per abordar la qüestió en una reunió encara sense data. Com a mesura provisional, la velocitat màxima ha quedat limitada a 40 km/h.

 

