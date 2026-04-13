Noves unitats als jutjats de Sabadell per descongestionar-los: com queden els tribunals?

Sabadell ampliarà la seva estructura judicial amb la incorporació de dues noves unitats de l’àmbit civil l’any 2026. La mesura forma part del desplegament previst a Catalunya per reforçar el servei públic de justícia, que inclou la creació de 91 noves unitats judicials el 2026 i 90 més el 2027.
En el cas de la ciutat, l’ampliació afectarà el Tribunal d’Instància, que passarà de tenir 8 a 10 unitats civils. Això suposa un increment del 20% en un dels àmbits amb més volum de procediments, amb l’objectiu de reduir la càrrega de feina i escurçar els temps de resolució. Aquesta previsió apareix en l’esborrany de decret del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
Com queden repartits?
Actualment, el Tribunal d’Instància de Sabadell es divideix en diferents seccions: civil (8 unitats), família (2), instrucció (5), penal (4), social (3) i violència sobre la dona (1). Amb les noves incorporacions, la jurisdicció civil guanyarà pes dins l’estructura judicial local. Aquest creixement s’emmarca en el nou model d’oficina judicial que impulsa la Llei 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia, que aposta per una organització més flexible i una millor distribució dels recursos.
A més de l’ampliació de jutjats, el reforç anirà acompanyat de més personal. El Govern preveu incorporar 300 nous professionals a l’Administració de justícia per adaptar-se a l’augment de la planta judicial. A Sabadell, això es traduirà en més funcionaris de tramitació, gestió processal i auxili judicial per garantir el funcionament de les noves unitats.
Paral·lelament, també es manté sobre la taula la reforma de l’edifici judicial de la ciutat, plantejada per donar resposta a aquest creixement i a possibles ampliacions futures. Amb aquestes mesures, es busca descongestionar els jutjats, agilitzar els procediments i millorar l’atenció a la ciutadania, especialment en l’àmbit civil, que concentra una part important de l’activitat judicial.