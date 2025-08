Més de 6.000 vehicles diaris menys pel nucli urbà de Sentmenat

La variant sud de Sentmenat és una de les obres més reivindicades pel municipi. De fet, l'alcaldessa Montse Rueda l'assenyala com una de les principals prioritats del mandat, en una entrevista recent al Diari. Ara, la carpeta s'ha tornat a posar sobre la taula, amb algunes novetats.

Dins el marc de la Comissió de Seguiment de la Variant de Sentmenat, presidida pel grup municipal d’ERC, l’alcaldessa ha convidat el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya a exposar l’estat actual del projecte a tots els grups municipals. A la sessió, celebrada a Sentmenat, hi van assistir el director general d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat, i dos tècnics del departament, que van presentar l’estudi informatiu i ambiental previ de la futura variant

La presentació va incloure dades sobre el trànsit actual i la previsió futura: s’estima que uns 6.300 vehicles diaris deixaran de travessar el nucli urbà, amb la nova variant absorbint fins a 10.800 vehicles al dia, dels quals 500 serien pesants. També es van exposar els efectes sobre la redistribució del trànsit a la xarxa viària del voltant.

Quatre alternatives de traçat

Els tècnics van detallar les quatre alternatives de traçat que s’estan estudiant, totes amb inici a la B-142 i connexió amb el polígon industrial de Can Clapers i la carretera C-1413a, amb longituds compreses entre els 2,6 i els 3,1 km. Es va posar especial èmfasi en els impactes ambientals i en la proposta d’un fals túnel per minimitzar afectacions a zones sensibles com el camí de Serrabarona i la riera de Sentmenat.

Finalment, es va informar del calendari previst: la Generalitat preveu lliurar la maqueta de l’estudi informatiu durant el tercer trimestre de 2025, amb aprovació tècnica a finals d’any.