Ensurt per un incendi en un pis de Sentmenat

Hi ha dues persones ateses per una crisi d'ansietat

Sis dotacions de Bombers, el SEM i la Policia Local s'han desplaçat aquest dijous al matí al carrer d'Eugeni d'Ors de Sentmenat per un incendi en un bloc de pisos. Segons expliquen fonts dels cossos d'emergències, el foc ha afectat l'interior de l'immoble d'una de les plantes de l'edifici.

En arribar, els bombers han comprovat que no hi havia ningú a l'interior. Tot i això, el SEM ha hagut d'atendre dues persones per un episodi d'angoixa arran del succés. Posteriorment, s'ha fet revisió de tota l'escala i tampoc s'ha trobat ningú més. A dos quarts d'onze, l'incendi ha quedat extingit.

A les portes de l'estiu, està sent una setmana especialment complexa per als Bombers de la Generalitat, que s'han hagut de mobilitzar per diferents incendis a la comarca. Dimarts al vespre es va desencadenar un foc en una nau de Barberà i, menys de 24 hores després, l'actuació es feia a Montcada i Reixac després d'incendiar-se una màquina d'impressió en una empresa. Afortunadament, cap dels incidents ha deixat ferits greus.

Els experts fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana davant els episodis de calor intensa. Moments en què el risc de patir un foc creixen si no actuem amb prevenció per evitar riscos.