Més càmeres de videovigilància a Sentmenat

Nous dispositius a Sentmenat. L’Ajuntament ha adjudicat un nou contracte que permetrà millorar el sistema de videovigilància del municipi, tant pel que fa al manteniment com a la incorporació de noves càmeres de control.

Mitjançant un contracte mixt de serveis i subministrament, el consistori garantirà el manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de les càmeres actuals repartides per diferents punts del municipi, així com la instal·lació de sis noves càmeres lectores de matrícules i una càmera d’ambient. Aquestes noves càmeres s’ubicaran en tres punts estratègics de seguretat per controlar els accessos als polígons de Can Clapers i Mas d’en Cisa.

Actualment, Sentmenat compta amb un total de 41 càmeres distribuïdes en 19 ubicacions, totes integrades dins la infraestructura informàtica de l’Ajuntament. El nou contracte permetrà també actualitzar el sistema a noves versions, adaptar-lo a possibles canvis normatius i incorporar noves funcionalitats tecnològiques.

Aquest sistema permet la lectura automàtica de matrícules, la detecció de vehicles sospitosos i la gestió d’avisos a la Policia Local, amb l’objectiu de millorar la resposta davant possibles delictes o infraccions. Així mateix, també inclou càmeres destinades a la vigilància dels edificis municipals.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament vol reforçar la seguretat ciutadana durant les 24 hores del dia i facilitar la tasca preventiva i operativa de la Policia Local, en benefici de tota la ciutadania i del teixit empresarial local. El cost anual del manteniment de les càmeres és de gairebé 16.000 euros, mentre que la inversió en les noves càmeres ascendeix a 36.597,32 euros.