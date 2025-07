Multes de fins a 3.000 euros en la nova ordenança de benestar animal de Sentmenat

El ple de l'Ajuntament de Sentmenat va aprovar a l'abril una nova ordenança municipal de tinença responsable i de protecció dels animals de companyia. La normativa ha d'entrar en vigor per regular els drets i deures dels propietaris de mascotes. El text recull els principals compromisos que han d'assumir, les normes de convivència que han de complir, les mesures de salut pública i seguretat que han de garantir i les sancions que se'ls podrien aplicar en cas d'incompliment.

Amb la mirada posada en el benestar dels animals i la garantia de la convivència ciutadana, l'ordenança marca com a compromisos destacats el cens i la identificació dels gossos i gats de companyia. És obligatori que portin microxip i que estiguin inscrits al Registre Municipal de l'Ajuntament, on constaran les dades bàsiques de l'animal, com el nom, la raça o la persona propietària. Pel que fa a la cura, tothom qui convisqui amb un animal ha d'assegurar-li l'alimentació, la quantitat d'aigua i l'allotjament adequat, i una atenció veterinària regular. Cal mantenir al dia la cartilla de vacunació i s'ha de comunicar a l'Ajuntament qualsevol incident relacionat amb agressions o malalties transmissibles. El text recull el nombre d'animals que poden conviure en un habitatge segons la mida de l'espai, amb l'objectiu de garantir la salut i el benestar de les criatures.

Cria, venda i adopció

Està rotundament prohibit l'abandonament i el maltractament, i només podrà criar qui estigui inscrit en le Registre de Criadors d'Animals de Companyia. La normativa regula la cria i venda d'animals, així com els processos d'adopció. També especifica les condicions en què no poden viure els animals, com per exemple, lligats de forma habitual en patis o balcons.

L'ordenança busca garantir la convivència entre la població amb mascotes i la que no en té, per això recorda als propietaris que és obligació de cadascú mantenir els carrers nets. Cal portar bosses per recollir excrements i ampolles d'aigua per netejar el terra. Hi ha zones habilitades per a la lliure circulació dels gossos, però fora d'aquests perímetres, hauran d'anar lligats. En el cas dels GPP, els gossos potencialment perillosos, la corretja ha d'anar curta i han de dur morrió.

Multes de fins a 3.000 euros

L'incompliment de la normativa municipal comportarà sancions. El règim sancionador contempla infraccions lleus (entre 50 i 500 €), greus (fins a 1.500 €) i molt greus (fins a 3.000 €). La vulneració dels compromisos principals, per exemple, suposarà una infracció greu. La normativa resumeix totes les situacions que podrien ser susceptibles de sanció.

A banda dels drets i deures de la població, l'ordenança també contempla la gestió de les colònies de gats ferals o les condicions que han de complir els espais de venda i adopció d'animals, tant en botigues físiques com per Internet.