Càmeres de videovigilància a tots els barris de Sabadell

Sabadell està sota el control d’un centenar de càmeres de videovigilància i cada cop són més els veïns de Sabadell que reclamen la instal·lació de nous punts fer front a l’incivisme, els robatoris i els actes de vandalisme que es produeixen a l’espai públic.
Les demandes s’han reiterat especialment al carrer de Campoamor, al carrer de Feijóo —on n’hi haurà una de nova amb l’arribada del Mercat de Campoamor i l’arranjament de l’aparcament—, a la Creu de Barberà, als voltants dels centres cívics de Ca n’Oriac i Can Rull, a diversos carrers de la Concòrdia i també a Castellarnau. “No podem tenir un policia a cada cantonada, però sí més càmeres de videovigilància”, coincideixen veïns del sud de Sabadell.
En la mateixa línia, la Marta, de Castellarnau, assegura que “les càmeres són un encert per intimidar els delinqüents i donar més tranquil·litat als veïns”, especialment després dels robatoris que van viure els seus residents a l’interior dels seus habitatges fa uns anys, que manté avui dia els veïns en alerta.
L’Ajuntament recorda que en els darrers sis anys s’han instal·lat prop d’un centenar de càmeres a la ciutat, i que “la previsió és incorporar-ne una trentena més” i, progressivament, “arribar a tots els barris de la ciutat”. Els dispositius s’instal·laran en punts estratègics i de gran afluència, com la plaça del Pi, la plaça de la Creu de Barberà o el Passeig de la Plaça Major. A banda, Sabadell disposa de cinc lectors de matrícules i d’una vintena més vinculades a la Zona de Baixes Emissions.
Fonts municipals remarquen que la instal·lació d’aquests sistemes no es decideix a la lleugera: han de ser espais molt concorreguts o zones on es desenvolupen grans esdeveniments. “La seguretat al carrer és una de les prioritats de l’Ajuntament. Després de comprovar els bons resultats de les primeres càmeres, apostemper instal·lar-ne més”, expliquen des del consistori.
Ús sota autorització
La instal·lació de càmeres de seguretat requereix l’autorització de la Direcció General d’Administració de Seguretat, amb el dictamen previ de la Comissió de Controls dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya. Aquests tràmits, però, poden allargar-se mesos, i per això l’Ajuntament ha demanat a la Generalitat que els agilitzi.
Un cop en funcionament, les imatges queden enregistrades i només poden ser utilitzades a petició de la Policia Municipal o dels Mossos d’Esquadra. Segons dades de 2022, el sistema va ser clau en 14 investigacions per fets delictius a la ciutat.