Més de dos milions d'euros destinats a millorar deu àrees de joc infantil a Sabadell aquest 2026

Noves millores en l'espai públic de diversos punts de la ciutat. L'Ajuntament de Sabadell posarà en marxa la setmana vinent la primera fase de millora d'àrees de joc infantil "per fer-les més verdes, accessibles, inclusives i pensades per a les famílies sabadellenques" –responent a les queixes i peticions de les famílies afectades–, tal com ha assegurat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en una roda de premsa de presentació. La inversió, d'un total de 2,2 milions d'euros, es divideix en quatre lots: una inversió de més de 552.000 euros a les places de Montellà, Llívia i la del Parc Taulí; un pressupost de més de 607.000 euros destinats a la plaça de Gernika, parc de Can Gambús, plaça del Quebec i plaça de Magdalena Calonge; una injecció de 480.000 euros a la plaça de la Creu Alta, i, finalment, el darrer grup és la inversió de 607.000 euros per a la plaça de Joan Corominas i la plaça de Castelao).
Les obres permetran actuar sobre 12.446 m² de zones verdes i àrees de joc infantil. A cada espai es preveuen actuacions adaptades a les seves característiques "amb l'objectiu de fer-los més verds, segurs i inclusius". "Volem fer una rentada de cara a molts espais de la ciutat que ho necessiten perquè s'han anat degradant i volem posar els diners als carrers perquè tothom pugui gaudir de zones cuidades perquè tinguin qualitat de vida", ha assegurat Farrés. Entre les principals millores previstes hi ha la plantació de més d’un centenar de nous arbres, que contribuiran a generar més ombra, o la creació d'espais amb vegetació, per reforçar la idea d'incrementar les zones verdes de la ciutat.
A part, respecte als jocs infantils, s’instal·laran 46 nous elements de joc com carrusels, sorrals, panells sonors, jocs de fusta o estructures amb tobogans, incorporant propostes accessibles i inclusives que permetin el joc compartit d’infants amb diferents capacitats. També està previst restaurar una quarantena dels elements de joc existents i que estiguin malmesos amb "peces noves i de més durabilitat". A part, les obres també contemplen la millora dels paviments, la renovació de tanques perimetrals, i la instal·lació de nou mobiliari urbà –bancs, papereres i altres elements– per afavorir l’estada i el descans.
Quan començaran les obres?
La primera fase de les obres començarà la setmana vinent i s'espera que abans que acabi l'any s'hagin dut a terme les reparacions als deu punts de la ciutat pendents de ser millorats en aquest pla. La plaça de Joan Corominas, situada al barri de Gràcia, serà la primera on es duran a terme les feines de millora. A principis de febrer, d'altra banda, les places de Llívia i Montellà, totes dues situades al barri de la Roureda, seran les següents a ser reparades, juntament amb la plaça de la Creu Alta. La resta d'espais emmarcats en la primera fase de millora de millores a zones de joc infantils es treballaran "de manera progressiva" sense que hi hagi un calendari establert ni un ordre marcat. De totes maneres, segons la previsió establerta des del consistori, durant aquest 2026 ha de quedar tot enllestit.