Què ha fet l’Ajuntament de Sabadell fins ara en matèria d’inclusivitat i accessibilitat?

En els darrers anys, l’Ajuntament de Sabadell ha executat diverses actuacions per millorar l’accessibilitat a l’espai públic, especialment pel que fa a voreres, rampes, escales i entorns escolars. Tot i que moltes famílies continuen denunciant mancances importants en el seu dia a dia –com els canviadors inclusius, l’estat de les voreres o el difícil accés en algunes zones– i “poca acció” municipal, el consistori ha impulsat una sèrie d’intervencions concretes repartides per diferents barris de la ciutat, encara que no s’ha fet tot el que està previst durant el mandat. D’aquesta manera, des de finals de 2023, s’han dut a terme una sèrie de reparacions i millores relacionades amb l’accessibilitat.
Noves rampes, escales i voreres
Una de les intervencions més destacades ha estat la renovació d’escales i la incorporació de rampes al barri de Cifuentes, en les connexions entre els carrers de Beethoven i de Palestrina amb la carretera de Terrassa. Aquesta obra ha suposat una inversió superior als 220.000 euros i ha permès millorar l’accessibilitat en un punt amb desnivells pronunciats, segons fonts municipals. Al barri de Can Rull, s’han construït noves escales i una nova rampa a la plaça de Ròmul, així com la millora de l’enllaç entre els carrers de Gustavo Adolfo Bécquer i de Plaute. Aquesta actuació va comptar amb una inversió de 241.000 euros. En la mateixa línia, al barri del Poblenou, s’ha construït una nova rampa a la plaça de Xavier Sanahuja, amb una inversió de 110.000 euros, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat en un espai amb pendent pronunciada.
Entorns escolars i espais de joc
Més enllà d’actuacions puntuals, durant aquest mandat s’han renovat més de 70.000 metres quadrats de calçades i voreres arreu de la ciutat, amb una inversió global de 8,8 milions d’euros. Segons el consistori, aquestes renovacions no només responen a criteris de manteniment, sinó també a la voluntat de “fer els espais més accessibles a tots els districtes”. Un altre àmbit on s’ha posat el focus és el dels entorns escolars. S’han dut a terme millores d’accessibilitat a les escoles Xaloc (la Roureda), Amadeu Vives (l’Eixample), Joan Montllor (Torre-romeu), La Trama (Centre) i Andreu Castells (Can Rull), en el marc del projecte de Via Alexandra. A més, el consistori preveu futures actuacions a l’escola Tarlatana, a Can Puiggener, encara que no hi ha els terminis marcats, fins ara.
Pel que fa als espais de joc, s’ha creat una zona de jocs infantils inclusiva a la plaça de les Illes Medes, al barri dels Merinals, amb l’objectiu d’oferir un espai d’oci adaptat per a infants amb diferents capacitats, tot i que les famílies demanen que hi hagi “més adaptació, i no tanta separació”. “M’agradaria que tots els parcs infantils estiguessin adaptats, i no només un, on la separació es fa evident”, diu una mare. Totes aquestes millores, fins ara, són les accions municipals que s’han dut a terme des de finals de 2023. Les famílies, però, asseguren que no pararan d’insistir i lluitar perquè els seus fills i filles puguin tenir una vida “com la resta d’infants”.