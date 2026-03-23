Queixes per les obres del parc d'Odessa: "S'hauria d'haver fet per parts, i no tot de cop"

El grup municipal Esquerra Republicana de Sabadell denuncia la gestió municipal en relació amb les obres que s'estan duent a terme al parc d'Odessa des del gener passat. Les intervencions de remodelació de l'espai, que es preveuen que durin aproximadament un any, s'estan realitzant amb una única fase i han deixat sense accés al parc als veïns de la zona, al barri de Can Llong. La portaveu republicana, Sílvia Renom, defensa que "s'hauria d'haver fet per parts" per procurar que els ciutadans que hi assisteixen assíduament puguin gaudir de la zona, i no estar tants mesos sense poder-hi accedir. "Primer hauríem fet una banda del parc i després l'altra", explica.
Aquest mateix fet és el que denuncien alguns usuaris que viuen per la zona i que fan un ús recurrent del parc. De fet, hi ha dies que alguns veïns aixequen la tanca que prohibeix el pas als ciutadans i juguen en alguna zona on encara no hi ha hagut cap intervenció. "Molts veïns s'han queixat perquè estaran molts mesos sense poder entrar, però, tot i haver-ho demanat a l'Ajuntament, m'han dit que les obres estaven previstes així", explica Tània Caubera, presidenta de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau. A part, també hi ha certa indignació per la plantació de nous pins, que augmenta el risc que aparegui la processionària del pi: "Hi ha molts infants o famílies amb gossos i no ha agradat gens a moltes persones del barri", exposa Caubera. "Aviat ens hem de veure amb la Mar Molina [tinenta d'alcaldessa] i tornaré a insistir" agrega.
Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, exposen que "sempre que és possible, procurem executar les obres per fases per reduir les molèsties al veïnat". En aquest cas, però, pel tipus de treballs que s’hi estan duent a terme —com l'aixecament de paviments o la plantació d’arbrat— "s’ha de fer una actuació global". Per això, per qüestions de seguretat, no es permet l'accés als usuaris. El consistori hi ha invertit 1,7 milions d'euros per renovar l'espai públic amb més zones de joc i exercici, arbres, bancs i cadires, i àrees per a gossos. Un cop les millores estiguin acabades, es guanyaran una cinquantena d'arbres, arbustos i es renovarà el sistema de reg. També s'hi preveu fer les àrees de joc més accessibles i adaptades a diferents edats, remodelar la pista de bàsquet o crear-hi una pista poliesportiva semitancada, segons el consistori. Finalment, pel que fa a l'àrea de gossos, tindrà una nova tanca perimetral, una font adaptada, mobiliari específic i elements d'agilitat per a gossos.