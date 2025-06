Les obres de la gatera, després de l’estiu

Permetrà acollir fins a un centenar de felins de manera temporal. Disposarà de dispensari mèdic i l’objectiu és vetllar pel seu benestar, així com facilitar que puguin ser adoptats per la ciutadania

Les obres de construcció de la primera gatera municipal de Sabadell començaran passat el mes d’agost segons la previsió amb què treballa el Govern. La Junta de Govern Local ha adjudicat aquest dilluns les obres de construcció d’aquesta instal·lació municipal a una parcel·la de l’Ajuntament a Can Roqueta, al carrer de Can Maurí, amb un pressupost de gairebé 324.000 euros.

La gatera permetrà acollir temporalment fins a un centenar de gats comunitaris o ferals que, per motius de salut o altres circumstàncies excepcionals, no poden quedar-se a la seva colònia. El nou espai també servirà perquè els animals puguin socialitzar i hi haurà un dispensari mèdic per garantir la cura i benestar dels gats durant la seva estada. Amb aquesta nova instal·lació, que complementarà la Lliga protectora d’animals –situada davant de la Salut– l’Ajuntament vol reforçar la tasca que ja duen a terme diverses entitats de la ciutat que tenen cura dels gats de carrer, alimentant-los i tenint cura de les condicions on viuen. A banda, el consistori ofereix serveis com l’atenció veterinària urgent i duu a terme campanyes d’esterilització de les colònies felines que viuen a la ciutat per garantir el benestar dels animals i fomentar la convivència respectuosa a l’espai públic.

Aquest nou equipament permetrà posar fi a l’impàs de temps que hi ha hagut des del trasllat dels felins del ‘solar dels gats’, entre els carrers de Raimon Casellas i de Bernat Metge –en una part del qual ara hi ha 11 pistes de pàdel–, a l’espai provisional que es va habilitar al barri d’Hostafrancs i que diferents entitats han criticat per les condicions en què es troba, per exemple, inundat en episodis de pluja.

Des del 2021, Sabadell disposa d’una vintena de cathotels, antics contenidors de vidre adaptats per poder resguardar els felins.

Creixen les adopcions

En els primers quatre mesos de l’any, de gener a abril, les adopcions de gat a la Protectora d’animals han crescut un 58% respecte el mateix període de l’any anterior, ja que han passat de 71 a 112. La responsable del refugi, Claudia Matheja, atribuïa aquest increment fa uns dies en declaracions al Diari al Momotaro Cat Café, una cafeteria de Can Llong que va obrir el desembre de 2024 i que acull entre 6 i 8 gats del refugi en un entorn més tranquil i visible per al públic per tal que pugin ser adoptats.

Actualment, la protectora té sota la seva cura uns 240 animals: 117 gossos i 81 gats al refugi i més 19 gossos i 23 gats en cases d’acollida. La situació és gestionable, però el centre continua depenent de l’ajuda ciutadana per garantir espais, adopcions i recursos.