Trànsit i els cossos de policia impulsen una campanya per reduir les distraccions al volant

El Servei Català de Trànsit, juntament amb la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, coordinarà des d'aquest dimarts fins diumenge vinent, 12 d'abril, una campanya policial intensiva per combatre les distraccions i vigilar el compliment dels semàfors. Segons asseguren des de Trànsit, les distraccions causades per l’ús dels telèfons mòbils són les més esteses i incrementen considerablement el risc d’accidents de gravetat. Les darreres dades de la Policia Municipal, recollides en la seva memòria del 2024, asseguren que hi va haver 37 accidents greus a les vies urbanes de Sabadell i una víctima mortal. D'aquesta xifra, 18 incidents van ser provocats per manca d'atenció a la conducció; cinc, per no respectar els senyals d'STOP, cedir el pas o altres, i tres més, per no mantenir les distàncies de seguretat.
Amb això, els cossos policials i el Servei Català de Trànsit vol posar fre a les conductes perilloses al volant, amb més controls, més presència policial i un increment de la vigilància viària, en general. A la darrera campanya de controls de distraccions i semàfors, feta l'octubre de 2025, es van imposar un total de 3.847 denúncies en una setmana a tot Catalunya, de les quals 1.502 van ser per conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la utilització manual del conductor. El 2025 es van iniciar 15.773 expedients per distraccions al volant, dels quals 11.375 corresponen a la manipulació del telèfon mòbil i altres sistemes de comunicació, una xifra que representa el 72% del total.