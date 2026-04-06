Sabadell obre les portes a repensar l’Operació Fred

L’Ajuntament de Sabadell obre la porta a revisar el protocol de l’Operació Fred després d’un hivern marcat per un sensellarisme in crescendo a Sabadell i la resta de municipis catalans. El protocol d’emergència– que s’allarga de l’1 de desembre al 31 de març– s’ha posat en marxa quatre vegades en nivell 1 —amb temperatures inferiors als 4 °C— i tres més en nivells 1 i 2, quan el termòmetre cau per sota dels 2 °C. En aquest període, les unitats d’emergència social han atès una mitjana de 41 persones cada nit.
El centre d’acollida nocturn gestionat per la Creu Roja en un espai cedit per Aigües Sabadell ha tornat a ser un recurs clau. Durant les tres nits en què s’ha obert, ha acollit 24 homes i 3 dones. Al mateix temps, els vehicles de les diferents entitats que treballen l’àmbit del sensellarisme han continuat recorrent la ciutat per repartir roba d’abric, menjar i begudes calentes a persones que, tot i no complir els criteris tèrmics estrictes per l’obertura del recurs nocturn, necessiten igualment atenció.
La regidora d’Acció Social, Laura Pineda, destaca que el dispositiu ha funcionat “pràcticament cada dia” des de l’1 de desembre fins al 31 de març. Pineda remarca que el sensellarisme és “un problema estructural de país” i assegura que el consistori està pendent de les indicacions de la Generalitat de Catalunya, que prepara un pla de xoc per abordar aquesta realitat. “A Sabadell s’ha fet el possible per acompanyar aquestes persones que viuen una situació tan difícil”, subratlla.
El govern municipal planteja obrir un debat amb les entitats enfocades al sensellarisme i els diferents grups polítics del ple municipal per definir com ha de ser la pròxima edició de l’Operació Fred. L’objectiu: adaptar el dispositiu a un context cada vegada més exigent i garantir que la ciutat afronta el sensellarisme “en les millors condicions possibles”.