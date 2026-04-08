El Dia Internacional del Poble Gitano, aquest dimecres 8 d’abril, va servir per oficialitzar el relleu a la presidència de l’Associació Gitana de Sabadell en un acte al Casal Pere Quart amb presència de l’alcaldessa, Marta Farrés, i altres regidors del Govern i del ple municipal. Laureano Amador és el nou president de l’organització, el segon des de la fundació de l’entitat, de manera que pren el testimoni del reconegut Manuel Heredia. Alfredo Reyes és el nou vicepresident de l’associació, que en total compta amb 13 persones (11 homes i 2 dones). Amador va remarcar en el seu discurs que “venim a sumar; volem ser escoltats com a poble gitano. Agraït pel suport i l’esforç amb nosaltres”.
Per la seva part, Heredia va assegurar que continuarà donant suport a l’associació en tot el que faci falta, però que cedeix el lideratge a una generació més jove. El sabadellenc va reivindicar el poble gitano i reclama que “la bandera del poble gitano falta que tingui el reconeixement com altres autonomies o comunitats”. A Sabadell es calcula que viuen unes 10.000 persones d’aquesta ètnia. Manuel Heredia va subratllar la tasca realitzada per l’associació des de la seva fundació el 1983, amb especial agraïment als Mossos d’Esquadra, amb els quals assegura haver dut a terme “un treball subterrani de participació que ha sigut massa. Aquí estem i continuarem fent coses”.
A banda, l’Associació va reivindicar la igualtat de condicions i la unió de la comunitat. Una de les qüestions que es va plantejar des de l’escenari de l’auditori va ser la creació d’un partit polític local que representi la veu gitana sabadellenca. “Amb 10.000 veus potser no guanyarem la batalla sencera, però sí la meitat”, es va dir. El tècnic d’intervenció social a Sabadell dintre de la Fundació Secretariat Gitano Dani Díaz va remarcar que afronten nous reptes com l’accés a l’habitatge i la bretxa digital, i que “sortirem d’aquests problemes amb la interculturalitat i suport mutu”.
L’alcaldessa, Marta Farrés, ha conclòs l’acte i agraït la tasca de Manuel Heredia al capdavant de l’associació. També ha donat la benvinguda a la nova junta. I ha reivindicat l’aportació cultural del poble gitano així com “la unitat que teniu com a poble”.
Entre els membres de l’associació hi ha diferents perfils. El president, Laureano Amador, és tècnic mediador social a la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. També formen la junta Alfredo Reyes, Jose Antonio Ruiz Fernández; José Luis Fernández Torregrosa; Abraham Jiménez Contreras; Saray Rodríguez Cortes; Eduardo Fernández Santiago; Francisco Díaz Soler; Monsalud Jiménez Maya; Francisco Fernández; Patrícia Fernández Santiago; Josué Jiménez Lucena i José Santiago Campos.