Obra Social Smatsa reconeix l'Arteneu i el líder veïnal Teodoro Montero: "És una empenta per continuar endavant"

Obra Social Smatsa ha atorgat una distinció especial a l'Arteneu, per la seva labor i missió a la nostra ciutat, i a Teodoro Montero, líder veïnal de Can Puiggener. Unes distincions que, amb caràcter anual, la companyia atorga per a reconèixer tant la tasca desenvolupada a Sabadell per una entitat o organització del tercer sector i la trajectòria d'una persona que, al llarg de la seva vida, ha treballat a Sabadell en favor de les persones en condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc d'exclusió social.
"És reconeixement, però també una empenta per continuar endavant", exposa Eloi Moya, president de l'associació Arteneu. El projecte – un espai d'art per a joves amb necessitats educatives especials–,va començar fa cinc anys per a cobrir un buit: "D'una necessitat individual, vam detectar que hi havia una necessitat col·lectiva", expressa Moya. També Teodoro Montero, activista de l'associació de veïns de Can Puiggener ho ha viscut amb il·lusió: "És d'agrair que ens reconeguin el que hem fet, estem al peu de canó des de la dècada de 1970. Recorda les lluites per transformar el barri, des de quan els carrers no estaven asfaltats. També subratlla el paper de l’associació de veïns en la lluita per l’escola d’adults i la defensa del català al barri com a èxits clau.
El 2026 la companyia compleix 50 anys des que va iniciar la seva prestació del servei a Sabadell, la concessió més longeva de la ciutat, superada només per la companyia d'aigües. "El 1976 vam començar a la ciutat, mig segle ple d'història, hem viscut i afrontat el repte demogràfic del creixement de la ciutat", destaca Eugenio Diaz, director general d'Smatsa, que posa en valor el paper social de la companyia. "Hem sigut, som i serem empresa de proximitat, amb un 100% de segell sabadellenc".
Smatsa, l’empresa concessionària de la neteja viària i la recollida de residus a Sabadell, va posar en marxa el 2022 l’Obra Social Smatsa, un projecte creat per donar visibilitat al conjunt de col·laboracions que manté amb el teixit local. La iniciativa va néixer amb la voluntat d’enfortir el suport a entitats esportives, culturals, educatives i socials de la ciutat, i d’impulsar noves accions de compromís comunitari.