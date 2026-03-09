Albert Llorens, el mag que torna a casa amb les butxaques plenes de trucs i mig món a la maleta

El primer record d’Albert Llorens no és un aniversari, ni una excursió, ni el primer dia d’escola. Tenia quatre anys i el seu avi li va ensenyar a doblegar un bitllet una vegada i una altra fins que, com per art de màgia, apareixia girat. Un joc senzill, gairebé innocent. Per al nen Albert aquella escena va ser una revelació: “Vaig descobrir la meva passió”. Unes dècades després, aquell infant que jugava amb el bitllet és un rodat il·lusionista professional. “És el terme tècnic, però m’agrada dir que soc mag perquè, bàsicament, és més màgic”, diu rient.
El sabadellenc ha portat els seus espectacles a molts indrets del món. Va establir-se a Anglaterra i a Escòcia fent gires, per exemple; però la seva carrera professional va emprendre un nou rumb quan va descobrir la mar. Treballant en vaixells ha passat mesos navegant i actuant davant públics de totes les nacionalitats. “De vegades amb contractes curts d’una setmana, d’altres vivint literalment a bord durant vuit mesos”, detalla. Mirant enrere, l’Albert confessa que s’ha enamorat de la màgia en tots els seus vessants. “Davant de mil persones en un gran teatre o davant d’un grup de vint infants. Grans il·lusions amb aparells espectaculars o jocs de mans de ben a prop”. Tot li resulta màgic i il·lusionant, sense condicions.
Fa pocs dies, explica com a anècdota, actuava al Mobile World Congress fent màgia de prop per a executius acostumats a veure les últimes meravelles tecnològiques. “I és curiós perquè es mostraven més sorpresos veient una moneda que desapareixia, que els invents més innovadors del món”, detalla.
El retorn a casa: el 14 de març
Amb la maleta plena de trucs, que ha anat confeccionant i versionant al seu propi estil, l’Albert torna a casa per ensenyar-nos els seus greatest hits. Ho farà el 14 de març a l’espai Àgora, amb un espectacle que ha batejat com ‘Del mar a l’escenari, retorn a casa amb màgia’. Hi haurà molta influència dels seus viatges flotants: “Un dels números estrella serà fer aparèixer una cosa relacionada amb els vaixells, de grans dimensions”. I fins aquí pot parlar! “La primera vegada que vaig veure les llums de mitjanit va ser impressionant, en un dels creuers que navegava per zones properes al cercle polar.”, diu. “Són sensacions que he sentit en la meva vida i que després intento transmetre a l’escenari amb els trucs i les il·lusions”, conclou.