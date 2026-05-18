Lluís Villanueva: "El que ara em ve de gust són comèdies per fer riure"

És poc probable que el vegis últimament encarnant un drama sofert, colpidor i intens. Lluís Villanueva (Sabadell, 1967), a qui molts encara recorden com el Ramon de Plats Bruts, té ganes de passar-ho bé i fer riure mentre actua. “És el que em ve de gust i és molt gratificant”, se sincera. En aquesta línia assumeix rols de protagonista com el de l’obra Una idea genial, que es pot veure fins al 31 de maig al Teatre Condal.
“És un vodevil infal·lible”, resumeix l’actor sabadellenc, que hi interpreta tres personatges diferents, la qual cosa resulta un exercici interpretatiu extenuant. Està acompanyat a l’escenari de Xavi Mira, Susanna Garachana i Anna Azcona. Una hora i mitja d’entrades i sortides, corredisses, embolics, canvis de vestuari i esclats de nervis.
Tot plegat parteix d’una sospita de l’Arnau sobre la Mariona, la seva dona, que suposadament té un afer amb l’Oriol, l’agent immobiliari que els busca pis. Quan coneix el Tomàs, un actor aficionat clavat a l’agent, el contracta perquè el suplanti en un sopar i així poder descobrir si la sospita és real. I per acabar-ho d’adobar, l’actor aficionat portarà el seu germà bessó al sopar. “La trama és senzilla, però l’embolic fa tornar boig l’espectador”, comenta Villanueva, content d’estar afrontant el repte d’interpretar tres personatges diferents. “És un gènere que es basa en el ritme frenètic, sense descans. El públic no para de sorprendre’s durant tota l’obra”. Són set funcions a la setmana: de dimarts a diumenge, el dissabte doble.
És una obra que el dramaturg francès Sébastien Castro va escriure per a ell mateix, i que va triomfar a França, ara portada a Catalunya per la productora Focus amb la direcció de Xavier Ricart. Que l’espectador no hi busqui missatge, l’únic propòsit és fer passar una bona estona.
L’actor de comèdia més versàtil
El crític Andreu Sotorra, de Clip Teatre, descriu Lluís Villanueva com “l’actor de comèdia més versàtil de l’escena catalana contemporània”. La seva trajectòria recent és perfectament coherent amb el que explica que li ve de gust interpretar: Turisme rural (2024), Esperant Mr. Bojangles (2023), Quant temps em queda? (2022), 53 diumenges (2020)... A la televisió també ha estat a la comèdia Vintage, de 3CAT. Per a l’any que ve –avança– estrenarà una altra comèdia amb Bitò i Teatre de Guerrilla.
En el marc del Festival Grec, del 24 de juny al 31 de juliol, Villanueva actuarà a Factory (Somni d’una nit d’estiu), de William Shakespeare, adaptada i dirigida per Àlex Rigola.