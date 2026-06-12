Més d’un segle portant el nom de Sabadell

Hi ha institucions que acaben formant part de la personalitat d’una ciutat.
A Sabadell, n’hi ha dues que han transcendit la seva activitat per convertir-se en referents col·lectius: el Banc Sabadell i el Centre d’Esports Sabadell. Nascuts amb poc més de vint anys de diferència, tots dos acumulen més d’un segle d’història estretament vinculada a l’evolució de la ciutat. L’un, des de l’àmbit econòmic i empresarial. L’altre, des de l’esport. Dos camins diferents, però amb els mateixos colors, el blau i el blanc, que conflueixen en una mateixa manera d’entendre el creixement: des de l’arrelament al territori i amb la mirada posada en el futur.
Banc Sabadell va néixer el 1881 impulsat per un grup d’empresaris vinculats principalment a la indústria tèxtil. La ciutat vivia un moment d’expansió i necessitava recursos que contribuïssin a consolidar el seu desenvolupament econòmic. Aquell projecte local, pensat per donar resposta a les necessitats, primer dels sabadellencs i després dels vallesans, és avui dia una de les quatre entitats financeres més rellevants de l’Estat.
El Centre d’Esports Sabadell, fundat el 1903, a partir de la unió de diverses entitats esportives de la ciutat, es consolidaria com el principal referent futbolístic de la ciutat amb el pas dels anys i com un dels clubs històrics del futbol català, amb més d’una dècada a la Primera Divisió i havent arribat a jugar la Copa de Fires, l’antecedent de l’antiga Copa de la UEFA, actual Europa League.
Malgrat pertànyer a àmbits molt diferents, les dues institucions comparteixen molt més que el nom de la ciutat. Les seves trajectòries han crescut en paral·lel a la de Sabadell i han contribuït, cadascuna a la seva manera, a projectar el nom de la ciutat molt més enllà del Vallès.
Durant dècades, el nom de Sabadell ha estat present en el món del futbol nacional, però també en l’àmbit financer i empresarial. Aquesta projecció compartida ha reforçat la visibilitat de la ciutat i ha convertit tant el banc com el club en dos dels seus principals ambaixadors. Poques ciutats poden presumir de tenir dues institucions que hagin contribuït de manera tan directa a construir-ne la identitat i a reforçar-ne el reconeixement exterior.
La vinculació entre el Banc Sabadell i el Centre d’Esports Sabadell també forma part d’aquesta història compartida. Una relació que es remunta seixanta anys enrere i que, per tant, ha acompanyat diverses generacions de sabadellencs. La temporada 1967-1968, el Banc de Sabadell va iniciar la seva presència publicitària a l’estadi de la Nova Creu Alta, encetant una col·laboració que amb el temps es convertiria en una de les més consolidades, com continua essent avui dia. “Creiem en els projectes que creixen des de la passió, la constància i l’ambició de superar-se. Un compromís amb Sabadell, amb una entitat amb història, caràcter i una mirada posada sempre en el futur”, assegura el director territorial de Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma.
Tant el banc com el club han viscut etapes de creixement i moments d’especial dificultat. Han hagut d’adaptar-se a contextos canviants, superar reptes i reinventar-se sense perdre de vista els seus orígens.
Sabadell ha estat tradicionalment associada a l’esperit emprenedor, a la cultura del treball i a la capacitat de transformar els reptes en oportunitats. Un caràcter construït al llarg de generacions i que continua sent un dels trets distintius de la ciutat. En aquest context, el club representa la perseverança, l’ambició competitiva i la capacitat de continuar avançant malgrat les dificultats i el banc simbolitza la solidesa, l’adaptació als nous temps i el compromís amb el desenvolupament econòmic i social del territori.
Més enllà de la seva activitat principal, les dues institucions han tingut també un paper rellevant en la vida de la ciutat i en la configuració del sabadellenquisme. El Centre d’Esports ha estat sempre un espai de trobada, de conreu del sentiment de pertinença i d’integració i cohesió social.
El Banc Sabadell, per la seva banda, ha mantingut una presència activa en l’entorn empresarial i comercial, però també en l’àmbit cultural i social, contribuint al desenvolupament de nombroses iniciatives locals. Més enllà de la seva dimensió esportiva o financera, els dos Sabadell comparteixen una mateixa realitat: han crescut amb la ciutat i han viscut les seves transformacions, sempre al costat dels sabadellencs, dels arlequinats i dels que no ho són. Més d’un segle després de la seva fundació, continuen sent dues de les institucions que millor expliquen què és Sabadell i porten el nom de la ciutat arreu.