ARA A PORTADA
-
Jose Racionero (AEPCRO): "Can Roqueta és un bon polígon, però calen actuacions de manteniment i millora" Manel Camps
-
Junts es distancia del Govern i vota en contra de la pujada d'impostos de Sabadell (+2,5%) Albert Acín Serra
-
-
Decepció a Sabadell: la rifa de Nadal esquiva la comarca i deixa la ciutat a zero Marc Béjar Permanyer | Jan Cañadell Puigmartí
-
El laboratori de la UAB IRTA-CReSA és "adequat i segur" per treballar amb la pesta porcina Marc Béjar Permanyer
FOTOS | Dos incendis semblants en pocs minuts en un radi molt reduït del centre de Sabadell
Els Bombers de la Generalitat van intervenir ràpidament en l'extinció