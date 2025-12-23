ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Dos incendis semblants en pocs minuts en un radi molt reduït del centre de Sabadell

Els Bombers de la Generalitat van intervenir ràpidament en l'extinció

  Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 10:05

Dos incendis en pocs minuts en un radi molt reduït del centre de Sabadell. Els Bombers de la Generalitat van intervenir dilluns passat a la nit en dos incidents molt semblants a pocs metres de distància. El primer avís va saltar a les 22:19 h, quan els veïns de la confluència del carrer de l'Illa amb el carrer de Concepció van alertar el cos de rescat per les flames sobtades als contenidors que hi ha en aquell punt. Segons informen des del mateix cos, quatre contenidors van quedar totalment calcinats per les flames, que van provocar cremes en una palmera pròxima al punt de la ignició. Una dotació va intervenir ràpidament per extingir el foc totalment, juntament amb el suport d'una unitat de la Policia Municipal. 

D'altra banda, tan sols vuit minuts més tard, a les 22:27 h, el mateix cos va rebre un segon avís a pocs metres del punt on van dur a terme la primera intervenció. Al carrer de l'Estació, a l'entrada de la plaça de Frederic Mompou, va cremar una saca de runa i una paperera. Una dotació del cos es va desplaçar ràpidament fins al lloc de l'incendi i en menys de 20 minuts van poder resoldre l'incident. Cap de les dues intervencions va suposar ferits i tan sols hi va haver afectacions materials. 

Fotos de Juanma Peláez

  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell
  • Intervenció dels Bombers de la Generalitat a Sabadell

