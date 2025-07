La inversió que es va fer en bioaires a les bressol no és suficient per "rebaixar temperatures en onades de calor"

La inversió en climatització que es va fer a les escoles bressol municipals no ha estat suficient. Les intenses temperatures dels darrers dies han evidenciat que els bioaires queden curts. L’Ajuntament reconeix que aquests sistemes que es van instal·lar a les bressol municipals “no tenen capacitat per rebaixar prou la temperatura en onades de calor com la que vivim”.

Es tracta d’un sistema ecològic que refreda l’aire amb un mètode 100% natural, no emet cap gas d’efecte hivernacle i consumeix un 80% menys d’energia que altres sistemes de refrigeració. Es va començar a apostar per aquest mètode i, precisament, l’estiu passat es va instal·lar al CEIF Joaquim Blume, centre on encara estava pendent. Des de 2019, el govern municipal ha invertit més de 300.000 euros en climatització a les escoles bressol municipals, que no han acabat de donar els seus fruits. Les altes temperatures han obligat el consistori a posar ara aire condicionat.

Els aires condicionats a les bressol, pròximament

El Consistori compta amb partida pressupostària per instal·lar aire condicionat a totes les bressol municipals i s’està establint el sistema de contractació per fer-la de la manera més àgil possible. Al llarg dels propers dies l’Ajuntament es posarà en contacte amb les escoles bressol per explicar quin serà aquest sistema. I mentre arriben els nous sistemes, s’estudiaran mesures alternatives. Properament, anunciarà el calendari i la inversió que suposarà.