Canvi a la presidència de la Joventut Atlètica de Sabadell. Jordi Molins, després de més de dues dècades a la junta directiva de l'entitat en diferents posicions, farà una passa al costat per deixar el seu lloc al capdavant de la JAS. "Ja feia un temps que estava cansat i tenia molta feina professional, també amb el meu càrrec a la Federació Catalana. Em costava arribar a tot arreu i penso que era necessari un canvi", assegura.
Molins va arribar a president el 2023, en les últimes eleccions que es van celebrar, les primeres després de la mort del seu pare, el Josep Molins. Abans, havia desenvolupat nombroses funcions dins de l'entitat, sobretot com a vicepresident. Molins, tot i que es desvincula com a directiu de l'entitat, continuarà molt present en el món de l'atletisme perquè mantindrà el seu càrrec com a secretari de la Federació Catalana d'Atletisme, en la junta que té Mercè Rosich al capdavant.
El seu lloc a la JAS l'agafarà un dels membres de l'actual junta, una persona estretament vinculada a la Joventut Atlètica des de diversos àmbits, igual que el Jordi, com a atleta, directiu i pare: el Dani Peula. "Agafo el repte amb una il·lusió immensa i amb la mirada posada en el futur. Agraeixo la feina feta fins ara i la dedicació del Jordi, que ens deixa un club estable. Estem 100% centrats en allò que ve. Tenim idees, molta energia i un gran equip preparat per donar un impuls en aquesta nova etapa", diu Peula. "Volem mirar endavant i fer créixer el club. L'objectiu és clar: potenciar encara més l'esport base, modernitzar les eines que oferim als nostres atletes perquè assoleixin els seus reptes, i treballar de valent perquè la JAS sigui un autèntic referent de l'atletisme formatiu i competitiu, tant a Sabadell com a la resta del país", afegeix.
Com a atleta, Peula té un rècord de Sabadell en el 4x400 amb un temps de 3:17.93, juntament amb Xavi Carrión, Miguel Quesada i Sergio Ruiz, assolit al Campionat d'Espanya de Pamplona, l'any 2012. El sabadellenc, a més, té el seu fill Max competint a l'entitat i com a un dels velocistes amb més potencial de la seva generació, fins i tot amb el rècord de Sabadell dels 60 m.ll. en short track i sent convocat per a l'Europeu sub-20 de l'estiu passat a Finlàndia.
Ara, el Dani Peula es posa al capdavant de l'entitat que, malgrat el canvi en la figura que encapçala el projecte, manté l'estructura i idea, amb la continuïtat de tots els membres de la junta en l'últim any del mandat. El juny del 2027 estan previstes les eleccions a la presidència de la JAS. "Estem construint un equip de treball amb la perspectiva de poder-lo mantenir a llarg termini. Ara ens toca demostrar-ho amb la feina del dia a dia, però si els socis, els atletes i l'equip ens fan confiança, la meva voluntat és liderar la candidatura l'any vinent per consolidar tot el projecte que ara comencem", assegura. Una nova etapa que comença.