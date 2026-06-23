Els veïns de la urbanització de les Arenes, a Castellar, van veure com es quedaven sense contenidors d'escombraries fa unes setmanes. Segons expliquen, el mobiliari va quedar retirat de l'espai públic per evitar acumulacions de brossa a la zona, en un moment marcat per la gestió de la crisi de la pesta porcina africana en aquesta zona del Vallès. La decisió va deixar els residents sense poder llançar les deixalles a prop de casa, havent de traslladar-la a altres municipis. Una conjuntura que havia despertat el neguit del veïnat, expectant per la manca d'un servei imprescindible. A més, afegeixen, havien hagut de conviure amb el fet que alguns vallesans de pobles de la rodalia aboquessin les seves restes allà.
Des de fa uns dies, la situació ha quedat resolta. Fonts municipals exposen que el canvi de sistema de recollida de residus a les Arenes s’ha decidit després de constatar diversos problemes de mal ús de l’illa de contenidors que hi havia fins ara. En aquest punt, confirmen, s’hi havien detectat abocaments impropis, un fet que obligava a prendre mesures. La situació feia temps que estava en estudi, però el context de la pesta porcina africana va accelerar la retirada de l’illa de contenidors, amb l’objectiu de reduir riscos associats als abocaments incontrolats i millorar la gestió de residus en aquest entorn natural.
L’Ajuntament ha optat per instal·lar un armari tancat amb clau on podran dipositar els residus de manera ordenada. Aquest armari disposa de cinc cubells per a les diferents fraccions de recollida selectiva. L'opció no convenç del tot algunes veus del lloc, tot i que almenys s'evitarà la 'intromissió' d'altres usuaris aliens al servei de recollida de la urbanització.