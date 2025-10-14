Les fotografies inèdites de Ramon Llinares surten a la llum

És una col·lecció íntima i personal, pròpia d'un fotògraf amb una mirada genuïna. El llegat visual del castellarenc Ramon Llinares (1923–2016) ja s'exhibeix en l'exposició inaugurada el passat divendres al Centre Excursionista de Terrassa. “A l’altra banda del riu”, comissariada pel fotoperiodista Cristóbal Castro i el net del fotògraf, Cesc Llinares, transporta directament a la societat de la segona meitat del segle XX, a través de les instantànies captades per l'artista.
La mostra presenta cinquanta fotografies en blanc i negre que retraten la vida quotidiana tant de Castellar i Terrassa com de Barcelona. Es podrà visitar fins al 31 d’octubre, només entre setmana.
En els parlaments inaugurals, el fotoperiodista Cristóbal Castro va destacar que l’obra de Llinares que s’hi exposa ensenya una gran sensibilitat testimoniant la Catalunya de l’època. D’altra banda, Cesc Llinares va posar en relleu la importància de recuperar l’obra fotogràfica de personalitats “no canòniques”, com la de Llinares, que era un treballador de fàbrica Tolrà i fotògraf autodidacte. També en va destacar l’aproximació a les tendències artístiques americanes d’autors com Robert Frank, malgrat que Llinares no hi havia estat mai en contacte.
A l’acte hi van assistir familiars, amics de la família, mitjans de comunicació i interessats en fotografia. Aquesta primera exposició de les fotografies de Llinares s’emmarca en les tasques de recuperació i difusió que l’Associació Arxiu Ramon Llinares està duent a terme.