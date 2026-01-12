Més places d'aparcament i sentit únic en un dels punts més transitats de Castellar

Castellar experimentarà aquest any un canvi rellevant en la circulació de vehicles en una de les zones més transitades de l'entramat viari, en l'entrada al poble. Concretament, la modificació tindrà lloc al davant de l'skatepark, en un tram on es concentren diferents supermercats com l'Aldi o l'Ametller Origen, que provoquen una congestió important en hores de màxima afluència en els establiments. El consistori ha posat fil a l'agulla per esmenar la situació. Així, el carrer del Berguedà, entre la ronda de Tolosa i el carrer d’Osona, duplicarà les places d’aparcament i serà de sentit únic de circulació a partir de la setmana que ve.
Aquestes seran les principals millores que es duran a terme en aquesta via en el marc d’uns treballs de reordenació del trànsit que s’inclouen en el projecte de millora de la seguretat viària als sectors industrials del Pla Sectorial de Millora de Polígons de l’Ajuntament de Castellar. D'aquesta manera, un cop finalitzi l’actuació, que ha començat aquest dilluns i es preveu que s’enllesteixi en 48 hores, només es podrà circular per aquesta via en sentit Sabadell.
Pel que fa a l’aparcament, es generaran unes 150 places en bateria a l’esquerra de la circulació. Això suposa que es doblaran els llocs per estacionar que hi ha actualment. A l’esquerra, es generaran també unes 25 places d’aparcament en línia per a turismes, mentre que es reservarà la part més propera al carrer d’Osona perquè hi puguin aparcar camions de més de 3.500 kg. Les obres també inclouran la renovació de la senyalització, tant horitzontal com vertical. Mentre durin els treballs no es podrà aparcar en aquest tram de carrer.
No és l'únic moviment en els carrers de Castellar aquest 2026. De fet, un altre dels més visibles ja està en marxa, amb treballs que han d'acabar en aquest inici d'any. La carretera B-124 d'accés a la vila des de Sabadell sumarà una quarta rotonda consecutiva en la part d'entrada a la zona més residencial, a l'altura de l'Espai Tolrà, on s'estan fent les obres del futur Esclat.