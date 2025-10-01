Unanimitat perquè la deixalleria municipal gestioni els residus d'amiant a Castellar

La gestió de l'amiant ha tornat a la primera línia política a Castellar. El juny passat, la pròrroga del contracte del servei de residus ja va despertar les queixes dels grups de l'oposició, encapçalats per ERC, en considerar que no s'està abordant com cal el problema del fibrociment. Ara, el debat de la sessió de setembre va tornar a posar la qüestió sobre la taula. Els grups municipals van donar suport total a la moció dels republicans perquè la deixalleria municipal pugui gestionar aquest material, evitant que la ciutadania s'hagi de desplaçar fins a Terrassa.
Esquerra va recordar que l'Ajuntament havia ofert la possibilitat de dur petites dosis a la deixalleria municipal des del 2009. El gener del 2025, per complir amb la normativa vigent, va deixar de recollir aquest element. Ara, els castellarencs l'han de portar a la planta egarenca de Can Barba. En el context actual, s'han detectat abocaments incontrolats i els acords en aquest àmbit "no s'han desplegat adequadament", denuncien els republicans, que demanen que el Govern local treballi per abordar la problemàtica amb garanties i eficiència. "Cal seguir avançant en la retirada de l'amiant en l'àmbit privat", va expressar la regidora Dolors Ruiz durant el seu parlament.
Per això, el document presentat -i aprovat amb el vot favorable de tots els partits- demana restablir el servei de recollida a la deixalleria municipal un cop es compleixin les condicions d'adequació i es formi el personal que hi treballa; facilitar des de la deixalleria el material de protecció necessari per a la manipulació i el transport dels materials; impulsar la gestió i eliminació progressiva de l'amiant en l'àmbit privat; modificar ordenances fiscals per bonificar les obres d'eliminació del fibrociment; fer una campanya de sensibilització; i comunicar els acords a les institucions pertinents d'àmbit català per coordinar esforços.
El regidor del PSC i membre de l'executiu, Aleix Canalís, va mostrar la seva sintonia amb el plantejament, després d'alguns matisos al document inicial. "Compartim l'esperit de la moció. Entenem que suposa un bé per a la ciutadania", va dir durant la sessió. En el debat, les formacions van defensar de manera unànime la voluntat de millorar la gestió i evitar els abocaments il·legals. Un fet aplaudit per ERC, que no vol que la carpeta quedi endreçada al calaix. "No és la primera vegada que es mostra aquest posicionament. Esperem que tinguin recorregut; estem davant d'una gran oportunitat", va reivindicar Ruiz.
Suport a Palestina
El ple va servir per refermar també el suport al poble palestí. Després de l'acte d'iniciativa privada de la setmana passada per denunciar el genocidi, l'Ajuntament ha agafat també la bandera contra el setge d'Israel a Gaza. L'edifici del Palau Tolrà llueix des del dimarts a la tarda els colors palestins d'un símbol que oneja en la seu consistorial.