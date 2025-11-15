ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Detingut un veí de Castellar per la crema intencionada de dos contenidors al carrer del País Valencià

La Policia Local el va identificar i arrestar aquest divendres 14 de novembre després d’un dispositiu de recerca

Publicat el 15 de novembre de 2025 a les 15:58

La Policia Local de Castellar de Vallès va detenir aquest divendres 14 de novembre un veí de trenta-nou anys del municipi com a presumpte autor de la crema intencionada de dos contenidors al carrer del País Valencià. Aquest fet va tenir lloc al migdia d'aquest mateix divendres. 

L'alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, ha explicat a xarxes socials que els agents van activar un dispositiu de localització i recerca que ha estat fonamental per identificar i detenir l'individu. Aquest ha estat entregat als Mossos per passar a disposició judicial un cop finalitzades les diligències pertinents.

