Mor Salvador Juanmpere, icònica figura de Castellar

Castellar del Vallès està de dol per la mort aquest dimarts de Salvador Juanpere, figura vinculada a diverses entitats i disciplines del teixit associatiu local. Molts el recordaran per la seva etapa com a cronista, a l'aleshores camp municipal Pepín Valls -avui Joan Cortiella-, on va desenvolupar una de les seves passions: el periodisme i la comunicació.
Nascut el 1951, el castellarenc va ser el promotor de la revista ja desapareguda L'Esportiu, present en els quioscos per relatar durant anys els èxits de l'esport local. En aquest àmbit, deixa un gran segell com a organitzador i impulsor de diferents esdeveniments i actes per reivindicar el talent de la vila.
La vetlla prevista aquest dimecres suposa dir adeu a una figura polifacètica, recordada en els últims anys per la seva implicació amb el món dels escacs. De fet, va ser president durant dues dècades del Club d'Escacs de Castellar -convertit en Centre d'Història- i en els últims anys s'havia enfocat a posar sobre el tauler tots els seus esforços.
Figura lligada també a la Penya Barcelonista de Castellar, va demostrar sempre la seva passió pel futbol i les ganes de contribuir a un poble viu, inclòs un fugaç pas per la política local a finals del segle XX. El funeral serà aquest dijous al matí a l'Església de Sant Esteve.