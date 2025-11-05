Castellar tindrà un nou aparcament gratuït provisional amb una seixantena de places

Fa dos anys, l'Ajuntament de Castellar va anunciar l'adquisició d'una tacada de quatre equipaments que passaven a ser de gestió municipal. La compra es va fer efectiva aprofitant "la solvència econòmica" del consistori vallesà i la línia d'ajuts del 2023, en una operació global que tenia en l'icònic edifici de Cal Gorina una de les peces més destacades. Aleshores, però, el consistori també va sumar la propietat de l'antiga fàbrica Pascuet, al carrer de les Llagostes, que ara ha començat a experimentar una transformació important. Aquesta setmana han començat les obres per habilitar un aparcament provisional al solar de l’antiga fàbrica, a la cruïlla amb el carrer de Josep Girbau i Homet. El nou espai disposarà d’una seixantena de places d’aparcament lliure i gratuït.
L’antiga fàbrica Pascuet data de l’any 1960. Les naus, que havien estat destinades a activitat tèxtil, es van demolir fa dos anys, i ara s’actuarà en el solar que ocupaven, de prop de 2.000 metres quadrats, per habilitar-hi un aparcament de proximitat que permeti donar resposta a la necessitat d’estacionament del sector. De fet, els veïns de la zona havien traslladat la necessitat de millorar la mobilitat amb més opcions per deixar el cotxe. I ara s'ha mogut fitxa. La intervenció donarà servei a l’entorn de la plaça de la Miranda, una zona amb una alta demanda d’aparcament, especialment per la proximitat de les escoles Emili Carles-Tolrà i El Sol i la Lluna. També serà una opció alternativa d’aparcament que afavorirà el desplaçament a peu al centre. Els treballs, adjudicats a l’empresa Iseova S.L. per un import de 137.819 euros, tindran una durada aproximada de dos mesos.
Els treballs previstos inclouen el condicionament del terreny, actualment format per dues plataformes a diferent nivell, per tal d’unificar-les i aconseguir una superfície regular que permeti maximitzar l’espai disponible. També s’hi construirà una xarxa de desguàs per a les aigües pluvials, es pavimentarà la plataforma i se senyalitzarà l’espai amb pintura vial horitzontal i senyalització vertical. A més, el projecte preveu la instal·lació d’enllumenat amb tecnologia LED, combinant punts de llum connectats a la xarxa pública i fanals autònoms amb alimentació solar, així com la col·locació de papereres i pilones als punts necessaris per garantir un ús segur i ordenat de l’aparcament. L’aparcament, que tindrà accés i sortida pel carrer de les Llagostes, comptarà també amb dues places reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i amb espais destinats a motocicletes.