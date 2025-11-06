'Speed dating' obert als joves de Castellar: vint minuts cara a cara

L’equipament juvenil de Castellar la Fàbrica portarà a terme els divendres 14 i 21 de novembre dues sessions d’speed dating d’orientació professional, una proposta adreçada a joves i a persones que vulguin redirigir la seva trajectòria laboral que tindrà lloc de 17 a 19 hores. L’activitat, que segueix el model de les cites ràpides en què les persones busquen parella o conèixer gent nova, té per objectiu que els assistents puguin descobrir el seu camí formatiu i laboral en només vint minuts. Així, en aquest cas, la proposta, que és gratuïta, comptarà amb l’assessorament de les impulsores del projecte, les castellarenques Montse Lorente, coach professional i laboral, i Maribel González, grafòloga i especialista en recursos humans.
“Es tracta d’una orientació per escollir la formació o el camí professional que s’adapta millor a les característiques de personalitat i vocació de cada persona”, explica Lorente. I és que “la gent no busca només treballar per diners, sinó sentir que aporta, que pertany i que el que fa té sentit”, afegeix. Les persones que assisteixin a les sessions s’estaran deu minuts amb cadascuna de les professionals. Primer, González els farà una prova grafològica que permetrà conèixer els trets del caràcter de cadascú. “La grafologia permet obtenir d’una manera molt ràpida dades molt valuoses sobre la persona, i és una tècnica altament fiable”, assegura González. A partir d’aquesta informació, Lorente detallarà les sortides formatives i professionals més adequades a cada persona.
Les impulsores de l’speed dating d’orientació professional volen oferir una experiència dinàmica, propera i diferent, “en un format en què l’orientació es converteix en una experiència divertida i útil”, destaca Lorente.