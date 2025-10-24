Presenten una moció conjunta per defensar el català a l'escola

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell debatrà dilluns, 27 d'octubre, una moció en defensa del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, impulsada per la Crida per Sabadell, ERC, Sabadell En Comú Podem, Junts per Sabadell i el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez. També compta amb el suport de les entitats Òmnium Cultural, ANC, Plataforma per la Llengua i Consell per la República. El text reivindica la importància del català, l’aranès i la llengua de signes catalana com a llengües pròpies del país i com a elements d’identitat, cohesió i inclusió social.
La moció es presenta com a resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 10 de setembre de 2025, que anul·la diversos articles sobre el règim lingüístic del sistema educatiu no universitari. Aquesta resolució limita el paper del català i de l’aranès com a llengües vehiculars i d’aprenentatge, així com la llengua de signes catalana en l’àmbit educatiu.
Segons exposen els grups municipals que presenten la moció, la sentència “desmantella una part essencial del marc legal que blindava el català” i suposa “un atac directe al model d’escola catalana i a la immersió lingüística”, considerats pilars fonamentals de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. La moció subratlla que el català “continua sent una llengua en situació de minorització” i que només una protecció activa en pot garantir la transmissió i l’ús normalitzat. Si prospera la proposta, Sabadell instarà el Govern de la Generalitat a recórrer la sentència per blindar l’ús del català.