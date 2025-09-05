La pedalada popular canvia de sentit

Una de les imatges de la Festa Major és la multitud de bicicletes recorrent els carrers de la ciutat. Quan parlem d’activitats esportives de les festes, sempre incloem una de les iniciatives més familiars i esperades: la pedalada o bicicletada popular. Cada any, centenars de sabadellencs i sabadellenques, de totes les edats, formen part d’una tradició que enguany arriba carregada de novetats.
El recorregut s’iniciarà en el punt de sortida habitual, a la ronda de Ponent, però aquesta vegada les bicicletes dels participants aniran en sentit contrari del que s’acostuma a fer, és a dir en direcció a la ronda de Zamenhof, per després dirigir-se a l’avinguda Onze de Setembre, passant per la carretera de Prats, el carrer de Francesc Layret, la plaça de la Concòrdia, el carrer de Major, el carrer de Pi i Margall, les zones més transitades com l’avinguda de Francesc Macià per tornar a la ronda de Zamenhof, la Via Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la plaça Major, la Rambla, l’avinguda de Barberà, el carrer Brutau i, enfilant el tram final, amb pas per la carretera de Barcelona i la carretera de Terrassa fins a arribar de nou al punt de sortida i arribada, a la ronda de Ponent, on aproximadament una hora abans s’haurà iniciat el recorregut.
L’objectiu d’aquesta innovadora i significativa modificació és que tothom pugui assumir el desnivell de la passejada donant un caire fins i tot més popular encara a l’activitat. La distància que es recorrerà en el circuit és la segona gran novetat de l’edició i és que s’allarga lleugerament arribant fins als vuit quilòmetres. La participació és gratuïta i no cal inscripció prèvia, només s’ha d’estar a la línia de sortida abans que comenci l’activitat. Els centenars de bicicletes omplint de gom a gom la via és un dels moments espectaculars que tots tenim al cap quan pensem en la Festa Major, amb grans i petits compartint una bona estona d’esport i exercici, sense competitivitat i un ambient molt popular, familiar i de ciutat.
Des de l’organització informen que, malgrat que no hi ha gaire risc degut a la velocitat dels corredors i la finalitat real de la prova, l’ús de casc és obligatori per a tots els participants menors dels setze anys i molt recomanable en la resta de persones que siguin presents durant la ruta pels carrers més cèntrics de la ciutat en una iniciativa que se celebra el dilluns al matí, a partir de les 11 h, i que serà una de les últimes propostes esportives en el programa d’enguany. Una cita marcada en vermell en el calendari que tornarà a ser un èxit de masses per a gent de totes les edats i que arriba carregada de novetats, però sense perdre l’essència de tradicionalitat habitual en la prova.