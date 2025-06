Enrique Ramos, el guardià del temple del friquisme de Sabadell

"Soc un friqui més." Així es descriu Enrique Ramos, propietari del Rincón del Friki, situat a l’avinguda Onze de Setembre. Un orgullós temple del friquisme que fa divuit anys que crea comunitat a Sabadell. “Molts clients que venien aquí a jugar a cartes quan eren adolescents, ara me’ls trobo portant els fills a l’escola o venint a la botiga per ensenyar-los els còmics que ells llegien”, explica Ramos. Joves aprenents padawan que ara ja són mestres jedi.

El botiguer es va arriscar l’any 2007 obrint la botiga a la ciutat, una feina on “podia unir les seves passions: els còmics i els jocs de rol”. Una aposta que va tenir èxit ràpidament, i que el va portar a traslladar-se a un espai més gran. Va ampliar el taulell. I Ramos va fer com acostumava a fer quan jugava a jocs de rol amb els seus amics: “Al món del rol hi ha qui només sap traslladar la seva personalitat al personatge, sigui un nan, un guerrer, etc. Per mi, l’essència d’aquests jocs és canviar, saber adaptar-se.”

Un dels espais de la botiga dedicats al manga i als jocs de rol

VÍCTOR CASTILLO

Tots som friquis

Parlant sobre el concepte de ser un friqui, considera que “s’ha diluït i obert massa. El nom Rincón del Friki ja et deixa clar com és aquest espai. Similar al lloc on em reunia amb els meus amics a l’institut per jugar a jocs de rol o llegir còmics, amagant aquest friquisme.”

“Ara tothom és friqui. Jo no em crec això que algú sigui friqui del futbol. Ets aficionat al futbol, en tot cas. Ser friqui era una cosa nostra, i s’han apropiat de la paraula”, conclou. Tot i això, Ramos reconeix i celebra l’èxit del món dels superherois al cinema i als videojocs, així com el fet que “molta gent tingui jocs de taula a casa, com el Catan o el Risk, per exemple”.

També explica que dedicar tantes hores a la botiga li ha dificultat gaudir dels hobbies que van iniciar-ho tot, ja que, a més, vol aprofitar el temps lliure amb la família. “A cal ferrer, ganivet de fusta”, comenta entre rialles.

Ramos destaca amb satisfacció que “actualment entra molt públic femení a la zona de jocs, un fet que abans no passava. Ara tenim un gran grup de noies que venen a jugar a cartes. És veritablement satisfactori”, assegura. I afegeix que vol consolidar encara més l’espai. Continuar defensant aquesta Batcova personal, que tantes alegries ha portat al barri de la Creu Alta i a la ciutat.