Vallès

Mor una dona en un incendi a Terrassa

L’incendi, declarat a primera hora del matí en un tercer pis, ha obligat a confinar la resta de veïns i ha deixat dues persones més afectades de caràcter lleu

Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 09:12
Actualitzat el 13 d’agost de 2025 a les 09:15

Una dona d’edat avançada ha mort aquest dimecres al matí en un incendi que ha cremat un pis del passatge de la Castellassa, a Terrassa. L’avís s’ha rebut a les 6.19 h i, de seguida, els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions: tres camions d’aigua, una autoescala i un vehicle de coordinació i comandament.

En arribar, els efectius han trobat el foc completament desenvolupat al tercer pis del bloc, amb flames sortint per la façana. Mentre s’iniciaven les tasques d’extinció des de l’exterior, els Bombers han accedit a l’interior i han localitzat el cos sense vida de la víctima.

El foc ha destruït completament una habitació i el menjador, mentre que la resta de l’habitatge ha quedat afectat pel fum i l’elevada temperatura. Els Mossos d’Esquadra, amb quatre patrulles, s’han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials per determinar l’origen de l’incendi.

La resta de veïns del bloc —una planta baixa i cinc pisos— han estat confinats als seus habitatges fins que el foc s’ha pogut extingir. Després, els Bombers han ventilat i revisat totes les plantes per garantir la seguretat de l’edifici. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha desplaçat cinc unitats i ha atès dues persones amb afectacions lleus, que no han requerit trasllat hospitalari.

