Del Marc i la Paula al Mateo i la Sofia: aixi han canviat en 20 anys els noms dels nadons al Vallès Sergi Gonzàlez Reginaldo
Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any Sergi Gonzàlez Reginaldo
De Colòmbia a Sabadell per plasmar la ciutat al paper: "No sempre cal anar a grans capitals" Jan Cañadell Puigmartí
El calendari d'obertura dels nous locals del Llac Center: quan obriran Mercadona o la bolera? Redacció
Mor una dona en un incendi a Terrassa
L’incendi, declarat a primera hora del matí en un tercer pis, ha obligat a confinar la resta de veïns i ha deixat dues persones més afectades de caràcter lleu