Del Marc i la Paula al Mateo i la Sofia: aixi han canviat en 20 anys els noms dels nadons al Vallès

Fa vint anys, si algú volia encertar el nom d'un nadó vallesà, tenia moltes possibilitats si s'hi referia com a Marc o Paula. Avui, les opcions amb més pes són ben diferents: Mateo, Sofia, Leo o Mia destaquen al capdamunt d’un rànquing de noms més posats que ha anat canviat durant les últimes dues dècades a la comarca.
L’any 2004, Marc (184 nadons) i Paula (182) lideraven la llista amb diferència. Els seguien Àlex, Carla, Laia, David, Laura, Maria, Pol i Pau. Els deu primers noms tenien un pes molt estable any rere any i mantenien xifres per sobre del centenar de naixements. Dues dècades després, el 2024, la fotografia és una altra. Entre els nens, Mateo (59), Hugo (49) i Leo (48) ocupen les primeres posicions, amb Nil i Enzo també entre els més triats. En les nenes, Sofia (59), Mia (49) i Martina (42) lideren, seguides de Gala, Emma i Ona. Són noms generalment curts, d’una o dues síl·labes, i amb una presència creixent en els últims anys.
Sobre les xifres, cal tenir present que la natalitat ha experimentat una davallada important. Per aquest motiu, els noms que ara lideren les llistes tenen presència en una cinquantena i seixantena de nadons; quan fa 20 anys, n'eren més de 150. En les últimes dues dècades la natalitat ha disminuït un 40% a la comarca: de 10.437 naixements el 2004 a 6.396 el 2024.
Cinc curiositats d'alguns noms concrets
- Marc, que va superar els 200 nadons l’any 2006, ha baixat fins als 54 el 2024. Paula ha passat de 182 a només 19. David, Laura o Àlex també han reduït molt la seva presència.
- Consolidació progressiva: noms com Martina o Noa han anat sumant presència i mantenint-se entre els més escollits durant més d’una dècada.
- Irrupcions ràpides: Leo, Enzo, Mateo, Gala o Liam pràcticament inexistents a mitjans dels 2000, han pujat ràpidament fins a les primeres posicions.
- Estabilitat silenciosa: Nil o Ona han tingut un creixement constant, sense grans pics, però amb una trajectòria ascendent sostinguda.
- Pol, per exemple, va mantenir durant anys xifres properes al centenar de nadons, però ha tancat el 2024 amb menys d’una tercera part dels registres inicials. Pau, Arnau o Iker també han viscut pujades intenses seguides de baixades pronunciades.
Els rànquings de noms són un termòmetre subtil de canvis socials i culturals. El temps dirà si els noms més posats d'enguany tindran la longevitat que van tenir Marc, Paula i Martina, o si seran substituïts per noves tendències en la propera dècada.