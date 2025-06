T'agraden les mascotes? Què significa per a tu?

Les mascotes són un gran company de vida per a molta gent i un membre més de la família. Diverses sabadellenques expliquen la seva relació amb els animals, com valoren l'adopció d'animals, i quina posició ocupen els animals de companyia a les seves vides.

Montse: “Un gos no és una cosa d’avui per demà. S’ha de cuidar!”

Montse

D.S.

La Montse és una gran admiradora dels animals, tot i que, “per motius diversos”, ara mateix no en pot tenir. “Des de fa vuit o nou anys, no tinc mascota, però, sense compromís, cuido els ocellets que venen al meu jardí”, apunta. “Per afecte i si tingués tot el temps i diners del món, en tindria, però no puc, ara”. Es mostra crítica amb qui no es pren prou seriosament la tasca de cuidar una mascota, ja que “no és una cosa de dos dies” i s’ha de fer un manteniment constant. A part, expressa un rebuig clar cap a la compra d’animals i fa un crit a l’adopció: “No compraria mai a la vida! És molt millor adoptar un gos que ho necessiti que comprar-ne un pel seu pelatge”, assenyala. “Ara mateix, com a molt potser adoptaria un gos vell que ho requerís per donar-li la mort més digna possible”, acaba.

Cristina: “No tenia previst tenir una mascota, però estava abandonada... ”

Cristina

D.S.

La Cristina explica que, tot i que li agraden els animals, no entrava als seus plans tenir-ne un. “Vaig trobar una gata abandonada que tenia un collaret i tot. Vam penjar cartells i vam difondre-ho, però ningú la va reclamar i em va fer pena deixar-la allà. Va ser amor mutu”, indica. D’altra banda, assenyala que no tothom és conscient de què suposa tenir una mascota i les responsabilitats que comporta: “Sovint, fins que no tens l’animal no saps tota la feina que porta i molta gent no n’és conscient”. “Tot i ser una més de la família, perquè s’ha de comptar amb ella per tot, logísticament parlant, et lliga força”, conclou.

Lourdes: “De petita vivia en una granja”

Lourdes

D.S.

La Lourdes explica que li agraden els animals, però que actualment no en té. “N’he tingut, sobretot de petita, quan vivia en una granja, però ara mateix no tinc les ganes que s’han de tenir per cuidar i mantenir una mascota”, comenta. Apunta, a més, que és una obligació més i que és un factor que s’ha de tenir en compte a l’hora de tenir-los, tot i que es mostra esperançada amb què la gran majoria de gent que ha de mantenir un animal ja ho té present, “encara que no tothom”. Finalment, es presenta més partidària d’adoptar que de comprar animals, ja que ho veu “absolutament innecessari” i valora el fet de donar una bona vida als animals que ho necessiten.