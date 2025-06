Consumeixes cultura durant l'any? I a l'estiu?

La cultura és un fenomen molt necessari per a preservar les identitats de les ciutats, les comunitats autònomes o els països. Molts habitants en consumeixen a casa, en forma de llibres, pel·lícules, sèries o música, i, d'altres, en canvi, opten més pels teatres, els cinemes o la diversitat d'espectacles que ofereix Sabadell. Però... la gent consumeix cultura durant l'estiu? O és només una qüestió de la temporada de setembre a juny?

Núria: "Consumeixo i produeixo cultura"

Núria

D.S.

La Núria és defensora de la cultura en tots els sentits: “Canto en una coral i sempre que puc vaig a les funcions d’òpera de la Simfònica. En soc sòcia!”, explica. Diu que la cultura, en el seu entorn, està valorada, però accepta que durant l’estiu baixa l’assistència perquè no acostuma a anar-hi “fins a la nova temporada”. Sol consumir tota mena de cultura, principalment òpera i teatre, i confessa que el cinema no tant. “Normalment, m’agrada anar al teatre i a diverses audicions musicals, i, en molta menys quantitat, de tant en tant anem a veure alguna pel·lícula”, diu.

Ivan: “En l’àmbit local, penso que es consumeix força”

Ivan

D.S.

“M’agrada la cultura i en consumeixo sovint”, comenta l’Ivan. Diu que no pot anar-hi sempre per una qüestió de preu i temps, però, quan pot, li agrada, principalment, el teatre musical. A més, li agrada anar-hi a l’estiu, sobretot, ja que, com diu, “quan surts del teatre encara és de dia i ve més de gust”. “Podem anar al teatre i fer algun ‘plan’ després, cosa que a l’hivern costa més”. Respecte al cinema, es mostra més crític i, igual que es mostra a favor de l’oferta del teatre, exposa que la del cinema “cada vegada és pitjor” i per aquest motiu hi va cada cop menys.

M.O.: “La cultura es deixa en segon terme”

M.O.

D.S.

“Consumeixo cultura des de casa, sobretot, i menys freqüentment em desplaço al teatre o al cinema”, assegura. Considera que hi ha tres blocs de gent que poden explicar una manca d’assistència: “els joves, per desinterès; la gent de mitjana edat, per manca de temps, i els jubilats, per una barreja de mandra i preu” Tot i això, fa un crit al consum de cultura.