El ple aprova la moció d'ERC Sabadell per estudiar la creació d'un espai comunitari a l'Eixample

El ple municipal d’aquest vespre ha aprovat l’estudi per a la creació d’un espai comunitari al barri de l’Eixample. La moció, presentada per ERC Sabadell, planteja aquesta actuació a l’únic barri de la ciutat que actualment no disposa de cap equipament cívic municipal. “És una acció que promou la identitat del barri i la seva cohesió. Cal garantir que tots els barris tinguin les mateixes oportunitats per enfortir la xarxa veïnal”, ha expressat Sílvia Renom, regidora d’ERC Sabadell. En aquest sentit, des del grup municipal han assenyalat que el fet de no disposar d’aquest equipament “obliga els veïns a desplaçar-se a altres zones per accedir a activitats culturals, socials i formatives”.
La proposta ha prosperat amb els vots a favor de tots els grups municipals. L’acord incorpora un estudi comparatiu d’ubicacions durant aquest mandat i un procés de participació veïnal amb tots els agents dels barris. El pressupost per a la seva construcció, però, es traslladarà a un futur mandat.
Des del govern municipal, el regidor de districte Antonio Rodríguez ha reconegut “la necessitat d’aquest espai” i ha celebrat que es tracti “d’una proposta realista”. Rodríguez ha exposat que “és d’interès municipal la recerca d’aquest espai” i que cal abordar-la durant aquest curs polític.
En la mateixa línia, la regidora de la Crida per Sabadell, Aurora Murillo, ha advertit que la iniciativa “és un crit d’alerta a les mancances de la ciutat”. Alhora, ha lloat la feina de l’Associació de Veïns i l’Obrera, que “va posar damunt la taula la necessitat de crear un espai proper per a tothom”.
Per la seva banda, la portaveu del PP Sabadell, Cuca Santos, ha clamat la necessitat d’aquest equipament, ja que “el barri arrossega carències i l’associació de veïns està a punt de perdre el local”. “L’experiència de l’Obrera tampoc podia resoldre aquestes necessitats”, ha reblat.
Des de Sabadell en Comú Podem, el regidor Alejandra Sandoval ha recordat que “quan els equipaments no són on hi ha la gent, la participació es converteix, lamentablement, en un privilegi i no en un dret”. Tot i això, s’ha mostrat preocupat pel desenvolupament del procés participatiu i ha advertit que “ha de ser real”.
Finalment, la regidora de Junts, Katia Botta, ha recordat que “l’Eixample és un barri dens i actiu que fa temps que reclama l’espai” i que dotar-lo d’un equipament “és qüestió de qualitat de vida”. Botta ha celebrat que hi hagi un estudi previ per “evitar la improvisació” i ha destacat que l’espai també podria funcionar “com a refugi climàtic”.