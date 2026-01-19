Pla per omplir Sabadell de flors: hi haurà nous parterres en 32 espais verds i places

L’Ajuntament de Sabadell vol incloure més espais de verd i flors en l’espai públic. El consistori ha presentat un pla per renaturalitzar 32 places i espais verds de la ciutat, que representen un total de 13.600 metres quadrats, unes dues vegades l’estadi de la Nova Creu Alta.
La iniciativa, que ha presentat la Junta de Govern Local aquest dilluns, compta amb una inversió de 1.885.700 euros. El Govern constata que, després de la sequera, cal recuperar zones degradades, renovar plantacions i adaptar la vegetació al context climàtic actual, especialment en els espais més freqüentats pels veïns.
Les intervencions inclouran la recuperació de parterres, la substitució de vegetació malmesa, la creació de nous espais verds amb espècies més resistents i la implantació de sistemes de reg més eficients. Es generaran nous parterres amb arbustives i plantes ornamentals, es reformaran els existents per fer-los més sostenibles, també es recuperaran zones de praderes de gespa i es millorarà la protecció de les plantacions per garantir-ne la conservació. També s’hi incorporaran sistemes de reg adaptats a les necessitats reals de cada espai.
El pla es desenvoluparà en dues fases. En una primera etapa, les actuacions es concentraran en espais com la plaça de Catalunya, l’Eix Macià, la plaça de la Concòrdia, la Via Alexandra, la Ronda Europa i la plaça de la Creu de Barberà. Després, els treballs arribaran a altres punts de la ciutat com la plaça de Sant Roc, la plaça de la Creu Alta, l’avinguda de l’Alcalde Moix, l’avinguda de Matadepera, la plaça d’Espanya, així com diverses rotondes i espais vials.
“Una ciutat més amable”
El projecte s’emmarca en una estratègia municipal per incrementar i millorar el verd urbà, reforçar la biodiversitat i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic, així com en el compromís de garantir el manteniment continuat de parcs i jardins perquè els espais verds es conservin en bon estat al llarg del temps.
El primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, va destacar que l’actuació s’emmarca en l’estratègia municipal d’adaptació climàtica i millora de l’espai públic. Segons va explicar, l’objectiu és “millorar el verd urbà arreu de la ciutat” per fer de Sabadell “una ciutat més amable i més adaptada al canvi climàtic”. Cortés va assenyalar que la sequera dels darrers anys ha deteriorat la vegetació en diversos punts i que el projecte permetrà “reforçar els espais que ja existeixen i renovar-los o recuperar-los en els casos on s’hagin perdut”.
La lluita contra el canvi climàtic és un dels objectius marcats per aquest mandat per part de l’alcaldessa, Marta Farrés. En el balanç d’objectius que va fer de l’any 2025 i els objectius de 2026, va situar les inversions en sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic com una de les claus per al creixement de l’economia local.
La millora de l’accessibilitat del riu Ripoll i altres projectes com la creació d’un circuit d’aigua regenerada són alguns dels projectes que estan en marxa en aquesta direcció i que l’alcaldessa vol reforçar en els pròxims anys.