Quins carrers es milloraran amb una inversió d'uns tres milions d'euros?

Nova fase d’inversió de l’Ajuntament de Sabadell a una vintena de carrers per renovar voreres i millorar l’accessibilitat durant aquest any i el vinent. S’invertiran prop de tres milions d’euros per arreglar desperfectes i eliminar barreres arquitectòniques. Es tracta d’una fase més del pla municipal Els diners als carrers que, segons el consistori, entre 2024 i 2025 haurà destinat 7,5 milions d’euros a obres de reparació de voreres i asfaltatge en els set districtes del municipi.
En el marc d’aquesta nova fase, les actuacions es van iniciar amb la renovació total del paviment de la calçada de la via de Massagué, una de les vies comercials més transitades del centre, durant el mes d’agost. En les properes setmanes està previst donar continuïtat a la millora amb una segona actuació centrada en alguns trams de vorera.
Aquesta mateixa setmana han començat també les obres a la via Aurèlia, on s’està duent a terme una renovació de la vorera. Els treballs permetran reparar les deficiències existents, millorar l’accessibilitat i adequar els passos de vianants. A més, s’actuarà sobre els escocells dels arbres, que es rebaixaran per facilitar el pas de les persones. La resta d’actuacions previstes són als carrers de Sant Antoni, Brujas, Colom, Vilarrúbias, Armand Obiols, Noufonts, Jaume I, travessera de l’Església, plaça d’Espanya, carretera de Prats, carretera de Caldes, entorn del parc de les Aigües, passeig de Fleming i carrers de la Palma, Permanyer, Reina Elionor, Feijóo i carretera de Molins de Rei, on ja s’ha fet el tram de davant l’escola Teresa Claramunt.
Millores de senyalització
Paral·lelament, aquesta setmana la Junta de Govern Local ha aprovat destinar uns 700.000 euros a millorar la senyalització d’una quarantena de carrers de Sabadell. Per exemple, es col·locaran bandes reductores als carrers de Balmes, Antoni Forrellad, Goya i l’avinguda de Can Bordoll. I passos elevats en vies com el carrer de l’Himàlaia, el carrer de Manuel de Falla i el carrer dels Reis Catòlics, entre d’altres. La intenció
Plaça d’Enric Morera
A banda, també s’ha aprovat inicialment el projecte d’asfaltatge de la plaça d’Enric Morera, davant de l’estació de Rodalies Sabadell Sud i que s’utilitza com a aparcament. La inversió prevista S’actuarà sobre uns 3.500 metres quadrats i el pressupost és de 47.235 euros. L’objectiu és que la calçada estigui en bon estat i es garanteixen les condicions de seguretat.