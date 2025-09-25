Can Llong, Can Feu i l’Eixample, de festa major

Els barris de Can Llong, Can Feu i l’Eixample celebraran la seva festa major aquest cap de setmana. En el cas de Can Feu, l’associació de veïns recupera la celebració després de l’aturada que va viure l’organització el 2020. El president de l’associació, Ramon Graells, explica que “volem recuperar la tradició de la festa major del barri, que havia sigut de les més importants. Anys enrere havien vingut Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, per exemple, i el 2020 l’activitat va quedar aturada per la pandèmia”. La plaça de Cambó serà l’epicentre de la festa. Les activitats començaran aquest divendres, 26 de setembre, a les 21.30 h, amb la cercavila i tabalada a càrrec de les Bruixes del Nord i seguirà amb un concert de Marc Anglarill a les 21.30 h. La festa continuarà dissabte a les 10 h amb una classe oberta de fitness, exhibició de boxa (11 h), vermut musical amb PD Macareno (12.30 h) i un dels moments més esperats: el dinar popular en què se servirà arròs. La celebració continuarà a la tarda amb música i ball fins el concert de les 22 h de Dantuvi.
Diumenge, el plat fort previst és la visita a les 10 h a l’exterior de la Torre d’en Feu, declarada bé cultural d’interès nacional (BCIN) a principis de l’any passat. A les 11 h hi haurà un espectacle de bombolles i torneig de pàdel a Padel 1, presentació de llibres de l’Associació Cultural Can Feu i actuació de cant coral de Cantaires de Can Feu (12.30 h). La festa acabarà a les 14 h.
Can Llong i Castellarnau
Del 26 al 28 de setembre, el parc d’Odessa acollirà la Festa Major de Can Llong i Castellarnau, amb activitats per a totes les edats. El divendres 26, hi haurà caminada popular, tallers infantils, exhibicions de ball i zumba, el pregó de l’alcaldessa Marta Farrés, la tradicional rifa i una disco-mòbil. El dissabte, el matí començarà amb xocolatada solidària, matinal motera i jocs familiars. A la tarda, actuacions de hip-hop i country, seguides del DJ Bigvic a la tarda i, a la nit, el concert de Silver Monkeys. El diumenge 28, el plat fort de la festa serà la botifarrada popular i música en directe amb la Tuna de Barcelona.
L’Eixample
El divendres 26, la festa començarà amb fira d’artesania, batucada, el pregó de l’alumnat de l’Escola Amadeu Vives, els focs amb el Ball de Diables i música amb L’Orgull de Barri. El dissabte 27 al matí, hi haurà activitats infantils, gegants, jocs, màgia amb Alexander Main, vermut i espai musical. A la tarda, un espectacle infantil, zumba i birres, el sopar popular i el ball de Festa Major amb l’Orquestra Klam. El diumenge 28, el matí estarà dedicat a la matinal infantil amb tallers i exhibicions, i a la tarda, a la música i el ball, amb swing, vermut musical, espai musical a La Mila, i a la nit, havaneres amb cremat de rom i la traca final.