FOTOS | Ensurt per una foguera en un parc infantil de Sabadell

Una dotació de Bombers va extingir ràpidament el foc originat a l'àrea de jocs

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 10:11

Ensurt a la plaça de la Vall d'Aran, al barri de la Plana del Pintor. Els Bombers de la Generalitat es van haver de desplaçar dimecres a la nit fins a l'indret per apagar una foguera que s'havia originat en un espai infantil. Tot fa pensar que el foc hauria estat provocat.

L'escena es va viure cap a les deu de la nit. Afortunadament, en un moment de poca activitat. Les tasques de la dotació de bombers desplaçats va evitar que l'incident s'agreugés. No es van produir afectacions personals ni danys en el mobiliari de l'emplaçament.

Fotos de Juanma Peláez:

 

