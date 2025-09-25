Obres a les andanes de Renfe a Sabadell Sud: què hi estan fent?

Renfe ha iniciat els treballs de renovació de la il·luminació de les andanes de tres estacions de Rodalies: Sabadell Sud, Mataró i Arenys de Mar, amb l’objectiu de millorar la visibilitat, incrementar la seguretat i contribuir a la sostenibilitat energètica.\r\n\r\nL’actuació a l’estació de la línia R4 i en dues de l’R1 consisteix en la substitució dels capçals dels fanals, cosa que permetrà "millorar notablement" la intensitat i qualitat de la il·luminació de les andanes. En el cas de l’estació de Mataró, a més, també se substituiran les lluminàries de sota de les marquesines. L’actuació global a les tres estacions, amb un import de 228.921 euros, té un termini d’execució de tres mesos.\r\n\r\nParal·lelament, a Terrassa Estació del Nord, Renfe té previst iniciar a mitjan octubre uns treballs de millora de la il·luminació. L’actual enllumenat serà substituït per projectors circulars tipus LED, que ofereix més estalvi energètic, durabilitat i qualitat de la llum. Entre d’altres, se substituiran els llums de les zones d’accés a les escales de les andanes. En aquesta millora Renfe invertirà 90.200 euros.\r\n