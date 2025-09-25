ARA A PORTADA

Novetats al voltant de l'opa: la CNMV autoritza la millora de l'oferta del BBVA sobre el Banc Sabadell

L'entitat basca va presentar una nova proposta el passat dilluns

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 09:10
Actualitzat el 25 de setembre de 2025 a les 09:20

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha donat llum verda a la nova proposta presentada pel BBVA en l’operació pública d’adquisició (opa) sobre el Banc Sabadell. En un comunicat emès aquest dijous, el regulador ha autoritzat la transacció i ha fixat el nou període d’acceptació de l’operació el 10 d’octubre, quan abans de la millora del banc basc era el 7 d’octubre.

D’aquesta manera, l’organisme permet que el bescanvi sigui una acció ordinària de nova emissió de l’entitat financera que presideix Carlos Torres per cada 4,8376 del banc català. La darrera temptativa de l'entitat basca millorava un 10% l'oferta inicial sobre el banc presidit per Josep Oliu.

Els accionistes ara tenen fins al 10 d'octubre per atendre o no l'oferta. Després del darrer canvi d'escenari d'aquesta setmana, els accionistes minoritaris del Banc Sabadell van advertir que veuen la nova oferta del BBVA "irrisòria" i "pitjor que la inicial". En la mateixa línia, el conseller delegat de l'entitat sabadellenca, César González-Bueno, mantenia que la fórmula és "pitjor que la primera" i assegurava que la millora és "poc significativa". 

