González-Bueno, convençut d'una segona opa del BBVA

Segons els pronòstics del conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, el període d'acceptació s'acabarà "molt probablement" el 10 d'octubre, i si es compleixen els seus presagis –ja va apuntar en una millora de l'oferta del BBVA–, l'entitat presidida per Carlos Torres no arribarà al 50% dels drets de vot dels accionistes del Banc Sabadell "sota cap concepte", tal com ha assegurat aquest matí en una entrevista a RNE.
En aquesta línia, el CEO de l'entitat presidida pel sabadellenc Josep Oliu, s'ha mostrat convençut d'una "segona opa", donant per fer que el BBVA utilitzarà la 'carta' d'utilitzar l'opció de rebaixar el llindar d'acceptació, perquè, segons ha defensat "no es produeix cap incentiu per anar a la primera".
Cal recordar que el BBVA, en la millora de l'oferta, ha retirat l'efectiu, fet que ara passa a ser 100% en accions i, en el cas, que se superés el 50% dels drets de vot, l'operació seria fiscalment neutra. Precisament, sobre aquesta qüestió, González-Bueno ha afegit que "qui ha anat a la primera i l'acceptació se situa entre el 30% i el 50% es perd la neutralitat fiscal, per tant, haurà de pagar impostos, de mitjana un 20% del que rebi, segons les nostres estimacions".
Sobre el que succeeixi a partir del divendres 10 o dilluns 13 d'octubre, el conseller delegat ha explicat els dos escenaris –renunciar a l'opa o plantejar-ne una segona en efectiu per al 100% del capital–, alertant que "haurà de ser a un preu més alt, i aquests milers de milions d'euros s'hauran de treure de futurs dividends o fer una ampliació de capital", fet que impactarà en la retribució futura de l'accionista o en el pes que tindrà a l'entitat resultant.
En qualsevol cas, González-Bueno, qui no vendrà ni en "una segona tercera o quarta opa perquè el camí en solitari del Banc Sabadell encara no s'ha acabat", s'ha mostrat "molt confiat" que en aquesta "batalla final", en la que es juga el futur de la propietat de l'entitat, "la guanyarem".